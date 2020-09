CÓRDOBA (ADNSUR) - El actor Damián De Santo montó un complejo de cabañas en Villa Giardino, en Córdoba, y hoy está a punto de perder todo por los incendios que avanzan desde las sierras.

El foco comenzó a desatarse a las 6 de la mañana en la zona de Río Pinto, se trasladó a la cumbre e hizo destrozos en el aeroclub del lugar. Esto provocó que los aviones hidrantes no tengan donde cargar agua. El artista no dudó en agarrar su hidrolavadora y colaborar en lo que esté a su alcance para que no provoque destrozos en su casa y en el emprendimiento hotelero que montó en la localidad.

“Fue increíble, estaba tomando mate, mirando cuando se iniciaba el fuego. Pero luego, el viento cambió y se vino encima, no lo podíamos controlar. Mi problema era que prendiera fuego la casa, tuve que cerrar el gas natural porque venía el fuego. Por suerte lo de afuera es chapa, no sé si exploto un vidrio de la casa”, comentó en diálogo con Cadena 3.

El exconductor de Morfi no solo está preocupado por perder todo lo que hizo con tanto esfuerzo. También se encuentra angustiado por la cantidad de animales que murieron quemados y los que todavía no pudieron o no podrán ser rescatados. “Más allá de lo material, llegué a sacar los caballos. Pero hay más animales en esta zona porque hay mucha biodiversidad”, agregó.

Por último, indicó: “Si algún hijo de p... prende fuego, lo único que hace es unirnos, no nos separa. Hubo un trabajo en equipo entre los bomberos y la gente. También, vinieron amigos de amigos a ayudar”.

Las horas pasan y el panorama se pone peor, pero De Santo no pierde la esperanza de que el clima les de una ayuda con una intensa lluvia que sirva para apagar las llamas que tanto daño le hicieron a la naturaleza. En los barrios aledaños a Villa Giardino hay 26 personas evacuadas. Sin embargo, Damián decidió quedarse en el lugar para ayudar, a pesar de que el trabajo se vuelva complejo minuto a minuto.

Fuente: TN