Incendio en un Área Protegida de la Patagonia: “Esto claramente fue intencional..."

Un incendio provocado en la península Hiroki, a orillas del río Neuquén, encendió las alarmas este sábado y afectó más de 100 metros cuadrados de pastizales en una de las reservas naturales más valiosas de la ciudad.

“El fuego ya está controlado, pero fue claramente intencional”, aseguró el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, quien lamentó el ataque a un espacio protegido muy visitado por vecinos y turistas.

Bomberos, Defensa Civil y personal municipal trabajaron desde temprano para contener el siniestro, que fue detectado entre las 8 y las 10 de la mañana. Según las primeras hipótesis, solo alguien que ingresó por el acceso principal pudo haber iniciado el fuego, lo que refuerza la sospecha de intencionalidad.

El municipio anticipó que pedirá material de cámaras de seguridad del Mirador y de los alrededores para intentar identificar a los responsables. “Es un hecho muy grave y no vamos a dejarlo pasar”, advirtió Baggio, quien también señaló que se hará una investigación paralela a las pericias de Bomberos.

El incendio arrasó con un sector de pastizales naturales dentro de un área protegida que cumple un rol clave en el sistema ambiental de la ciudad. Además del daño en la vegetación, existe preocupación por el impacto sobre la fauna local, que encuentra en este sector un refugio.

Aunque las tareas de los equipos de emergencia evitaron que las llamas se extendieran, el episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los espacios naturales frente a la acción irresponsable —y en este caso deliberada— de quienes buscan generar daño.