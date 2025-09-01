Los incendios en viviendas no solo implican grandes pérdidas materiales, sino también un alto riesgo de propagación y peligros para la vida de sus ocupantes.

El pasado domingo 31 de agosto por la noche se desató un incendio en una casa de grandes dimensiones, que fue consumida casi en su totalidad por el fuego. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas en un domicilio ubicado en el Pasaje Paso de la Patria, en Kilómetro 5 y fue identificado por personal policial que realizaba un patrullaje preventivo por la zona. De esta manera dieron inmediato aviso a los bomberos.

En diálogo con ADNSUR, el bombero Diego Galleguillo dio mayores precisiones. “Se trataba de una casa de grandes dimensiones. Asistieron móviles del destacamento y del destacamento 3”, detalló. Con respecto a las posibles causas del incendio, en tanto, reveló que “esa investigación la hace Criminalística de policía”.

Con respecto a la vivienda, Galleguillo explicó que “las pérdidas son prácticamente totales y que se trataba de una construcción de gran tamaño dividida básicamente en 3 casas diferentes. Si bien era una sola estructura, había 3 puertas de accesos diferentes. Era una casa de antigua construcción”.

“Había una parte que aparentemente estaba deshabitada y otra parte que estaba habitada, pero por lo que pudimos recabar ayer (domingo 31 de agosto), que todavía falta confirmar, aparentemente del lado que da hacia la playa estaría habitada por un hombre”, agregó.

Además, mencionó que cuando “nosotros llegamos no encontramos ocupantes ni personas que declararan que vivían ahí”.

También mencionó que “se encontraba prácticamente declarada con riesgo de propagación a una vivienda vecina. Fueron cuatro dotaciones en total: dos del destacamento 2 y dos dotaciones del destacamento 3. Ya estuvo Criminalística anoche recabando información en el lugar. Calculo que hoy (por este lunes) continuarán con el tema de la investigación”.

Por otra parte, Galleguillo mencionó que “minutos más tarde apareció un hombre diciendo que era el propietario del lugar”. Luego se pudo saber que las casas estaban desocupadas desde hace tres meses y que las mismas no contaban con servicios de luz y gas.

En tanto, el propietario realizó la denuncia penal y no se sospecha que haya sido intencional. No obstante, se analizarán cámaras de la zona en el marco de la investigación.