Inauguraron la temporada de pingüinos en Punta Tombo: novedades, tarifas y mejoras en Chubut

El Gobierno de Chubut, junto al Municipio de Trelew, inauguró este viernes la temporada 2025/2026 de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, la mayor reserva continental de esta especie en el mundo y uno de los destinos turísticos más visitados de la Patagonia.

El acto de apertura se realizó en el Área Natural Protegida y contó con la participación del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino. También asistieron la subsecretaria de Turismo, Magali Volpi, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, el presidente del Ente Trelew Turístico (Entretur), Juan Pavón, guardafaunas, representantes del sector privado y personal del área protegida.

Durante la ceremonia, el ministro Lapenna destacó el trabajo de los equipos de guardafaunas y empleados que se ocupan diariamente de preservar el área. También recordó a los pioneros del turismo en Chubut y resaltó la decisión del gobernador Ignacio Torres de impulsar al turismo como motor económico de la provincia.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

El intendente Merino, por su parte, valoró el trabajo conjunto con el gobierno provincial en la conservación y desarrollo de Punta Tombo. Además, celebró que el Concejo Deliberante de Trelew aprobara la adhesión a la Ley de Incentivo de Inversiones Turísticas, que permitirá atraer capitales privados y fortalecer el sector en la ciudad.

Uno de los momentos emotivos fue la intervención de Alberto La Regina, propietario del campo donde se encuentra el área protegida. Recordó su historia personal ligada a Punta Tombo desde los 15 años y expresó satisfacción por el cuidado que actualmente realizan Provincia y Municipio.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Un área natural más grande

La temporada se abre con una novedad clave: la Legislatura provincial aprobó en abril la ley 246/24, impulsada por el gobernador Torres, que amplió los límites del área protegida de poco más de 200 hectáreas a 1.532. Esta medida consolida la conservación del hábitat de los pingüinos y otras especies asociadas al ecosistema costero.

La administración de Punta Tombo se sostiene mediante un esquema de co-gestión entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Entretur, con participación de la comunidad de Trelew y apoyo del sector privado. Esta modalidad busca garantizar un equilibrio entre conservación ambiental y aprovechamiento turístico.

“No es seguro viajar de manera clandestina”: secuestraron un auto de Uber en Chubut

Obras y mejoras

Con los fondos recaudados en la última temporada y el aporte de distintos actores, se concretaron múltiples obras. Entre ellas se destacan el mantenimiento de las viviendas de guardafaunas, la renovación del Centro de Interpretación con nuevas réplicas de fauna y murales educativos, y la refacción de la confitería-restaurante.

También se realizaron trabajos de limpieza y pintura en accesos y mástiles, y se retiraron más de siete volquetes de residuos. Estas acciones apuntan a fortalecer el cuidado ambiental y la experiencia de los visitantes. Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

Más conectividad y energías renovables

Como parte del plan de modernización, se incorporaron paneles solares en el marco del programa de transformación energética junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Además, se instaló conectividad vía antenas Starlink, lo que permite la venta de entradas 100% online tanto en el área como en puntos habilitados en Trelew.

Esta innovación tecnológica busca facilitar el acceso de turistas nacionales e internacionales y mejorar la gestión de ingresos, un aspecto clave en temporadas con alta demanda.

Tarifas promocionales

Los ingresos al Área Natural Protegida mantendrán valores promocionales durante los primeros meses, iguales a los de la temporada pasada:

Residentes de Chubut: $3.500

Residentes nacionales: $6.500

Niños de 6 a 11 años y jubilados residentes nacionales: $3.500

Extranjeros: $18.000

Extranjeros de 6 a 11 años: $9.000

Menores de 6 años, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad: ingreso gratuito

Comodoro: “No habilitarán nuevos supermercados chinos” y advierten por 600 despidos en comercios chicos

Conservación y turismo responsable

La apertura de la temporada no solo refuerza la relevancia turística de Punta Tombo, que cada año recibe miles de visitantes de todo el mundo, sino también el compromiso de la provincia con la conservación del patrimonio natural.

La ampliación del área, las mejoras en infraestructura y la incorporación de tecnología apuntan a consolidar un modelo de turismo responsable que preserve a la colonia de pingüinos más grande del continente y garantice su sostenibilidad a futuro.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.