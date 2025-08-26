Inauguraron la red de gas que beneficiará a 73 familias del barrio Don Bosco en Comodoro

Este martes al mediodía, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó la inauguración de la red de gas natural en el barrio Don Bosco.

La obra permitirá que 73 familias accedan al servicio y se extiende sobre nueve manzanas completas del sector. El acto incluyó el encendido simbólico de la antorcha y contó con la presencia de funcionarios municipales, representantes de la empresa contratista y vecinos beneficiarios.

La obra había comenzado en 2023, pero sufrió una interrupción por el impacto de la devaluación a fines de ese año, algo que complicó la continuidad de los trabajos. Finalmente, fue concluida este año con la instalación de 1.745 metros lineales de cañerías y 73 conexiones domiciliarias. El proyecto estuvo a cargo de la empresa Gresuco, con un contrato de 87.349.440 pesos y un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Macharashvili destacó el esfuerzo de los vecinos y el trabajo técnico de la Municipalidad para concretar la obra. “Nos comprometimos a priorizar la infraestructura básica, y hoy es una realidad. El barrio creció mucho y necesita más servicios, que se logran con presupuesto aprobado por el Concejo ”, señaló.

El intendente remarcó que la concreción de este proyecto fue posible gracias a la insistencia de los vecinos, que esperaron con paciencia y acompañaron el proceso pese a las dificultades . “Este es un día importante porque refuerza la convicción de seguir ampliando la infraestructura y de estar al servicio de quienes trabajan para mejorar su barrio”, dijo.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, subrayó el impacto que tendrá el acceso al gas natural para las familias beneficiadas. “Son 73 hogares que tendrán una mejor calidad de vida. El gas cambia de manera rotunda la vida cotidiana, especialmente en una ciudad con inviernos crudos como Comodoro”, expresó.

El funcionario agregó que estas obras forman parte de un mandato de gestión orientado a garantizar servicios básicos y mejorar las condiciones de los barrios. “Es una transformación que no se detiene. La inauguración de esta red es una muestra de que estamos avanzando en lo que la gente necesita”, apuntó.

Los trabajos incluyeron las manzanas 159, 160, 161 y de la 183 a la 188, donde se colocaron cañerías, se realizaron las conexiones domiciliarias y se instalaron los sistemas de seguridad correspondientes. Además, la empresa contratista fue responsable de proveer materiales, equipos, mano de obra y de contratar un agrimensor matriculado para marcar los puntos fijos y líneas municipales.

Durante el acto, los vecinos resaltaron la importancia de contar con el servicio de gas en sus hogares. Flor Angélica Castro Méndez, referente del sector, recordó el camino recorrido para lograr la obra. “Este proyecto llevaba años. Tocamos puertas y gestionamos, y hoy podemos decir que valió la pena porque el gas está instalado”, afirmó.

Otro vecino, Sebastián Catalán, sostuvo que el acceso al gas será un cambio significativo. “Nos va a mejorar la calidad de vida a 73 familias en esta primera etapa. Venimos de pasar inviernos muy duros y ahora podremos atravesarlos con mayor tranquilidad”, aseguró.

La habilitación de la red marca un paso importante para el barrio Don Bosco y abre la posibilidad de futuras ampliaciones. Desde el municipio adelantaron que se seguirá trabajando en proyectos de infraestructura básica, con el objetivo de responder al crecimiento poblacional y las necesidades de los distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.