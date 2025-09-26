Inauguraron la ampliación de la Estación Transformadora Coihue: una obra estratégica para la eficiencia energética en la Cordillera

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró la ampliación de la Estación Transformadora Coihue 132/33/13,2 kV, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 70: una obra considerada que representa un salto de calidad en el servicio eléctrico de toda la Comarca Andina, tanto en lo que respecta a la provincia de Chubut como así también a las localidades cordilleranas de Río Negro.

En esta ocasión, acompañaron al mandatario el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la diputada nacional Ana Clara Romero; los legisladores provinciales Jacqueline Caminoa, Daniel Hollmann y Sergio Ongarato; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios del gabinete provincial; los intendentes de toda la Comarca Andina; el gerente comercial de la empresa Incopa SRL, Nicolás González; y el titular de la empresa Transacue, Fabián Smith.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Con la nueva infraestructura, el sistema eléctrico de la Cordillera pretende adquirir mayor estabilidad, eficiencia y capacidad de crecimiento, acompañando el desarrollo productivo y social de la región.

Asimismo, un factor clave de la ampliación es que el nuevo campo habilitado permite duplicar la energía disponible en la zona, mejorando de manera directa la oferta eléctrica para familias, comercios y emprendimientos productivos.

Crecimiento ordenado y sostenible

En su discurso, Torres destacó que “esta obra es una deuda pendiente desde hace más de 15 años, y estamos hablando de duplicar la capacidad energética no solamente en Chubut, sino también en Río Negro”.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

En el mismo sentido, el mandatario precisó que la obra “dará estabilidad a toda la Comarca, duplicando la capacidad a partir de una inversión de $15 mil millones que nos va a permitir pensar que la región puede crecer mucho más y dejar de padecer lo que se viene sufriendo hace muchísimos años: la falta de energía, los cortes y la inestabilidad en la tensión”.

La Estación Transformadora “permitirá que Chubut y Río Negro crezcan en forma ordenada y sostenible”, sostuvo el titular del ejecutivo chubutense.

“Hay muchas industrias electrointensivas y productores que tienen una demanda energética hoy insatisfecha, pero esta obra es una respuesta a esa demanda, además de constituirse como una oportunidad única para que la región crezca”, indicó el Gobernador, agregando que “con decisión política, austeridad, responsabilidad y trabajo conjunto con nuestros vecinos de Río Negro, estamos avanzando”.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

Articulación regional

Por otra parte, Torres advirtió que “hay muchas obras que el Gobierno Nacional decidió frenar, y de manera creativa, las provincias nos estamos poniendo de acuerdo para avanzar”. Resaltó que “esta obra representa el trabajo conjunto entre las provincias hermanadas como región patagónica, y lo cierto es que nos enorgullece poder trabajar con tanta confianza y celebrar, después de 15 años, una obra tan esperada por el pueblo chubutense”.

El mandatario también puso en relieve “el plan de mantenimiento de líneas de baja tensión, que es fundamental para la zona”, y sostuvo que “la inversión más importante es la que ya se hizo y que se ve reflejada en esta obra, que va a generar un salto de calidad en los servicios públicos de la Comarca”.

Supermercados y comercios cierran por 24 horas: cuánto te deben pagar si trabajás ese día

Decisión y firmeza

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consideró que “este es un momento importante para ambas provincias, las cuales mantenemos una fuerte vinculación y nos ayudamos mutuamente en todos los órdenes”. Añadió que “la Comarca tiene una identidad que va más allá de lo político, y en este vínculo que tenemos con el gobernador Ignacio Torres, el trabajo se profundiza mucho más”.

“Quiero felicitar a la provincia de Chubut, porque realmente es una obra que estuvo muchos años parada, y la decisión y la firmeza que lleva adelante Torres hicieron que hoy esto sea una realidad”, destacó el mandatario rionegrino.

“Lo que nos motiva es mantener Cabaña como un lugar que une generaciones”: Daniel Lee anunció la vuelta del pub

En la misma línea, Weretilneck recordó que “otra obra igual o más importante que esta, liderada por el gobernador de Chubut, es el Gasoducto Cordillerano, y a partir de su firme decisión y del acompañamiento de Neuquén y el nuestro, hoy también es una realidad”.

Obra estratégica

La ampliación de la Estación Transformadora Coihue 132/33/13,2 kV contempla la incorporación de un nuevo transformador trifásico 132/33 kV, que refuerza la capacidad de abastecimiento, además de avanzar en la modernización de equipos de maniobra, control, protección y comunicaciones en toda la estación.

La iniciativa también incluye la instalación de nuevos tableros de servicios auxiliares, control y telecontrol, lo que asegura mayor confiabilidad y seguridad operativa.

Educación digital gratuita: Comodoro lanzó una plataforma con cursos y diplomatura

La línea compacta de media tensión entre Coihue y Golondrinas, una vez en servicio, brindará mayor confiabilidad al sistema, reduciendo las salidas de servicio y aumentando la disponibilidad de energía en Epuyén y alrededores. Al mismo tiempo, la integración plena con la Estación Transformadora Esquel, a través del nuevo sistema de comunicaciones y teleprotección, también se encuentra en ejecución y permitirá optimizar la operación conjunta de ambas estaciones.

Cabe destacar que la renovación de las celdas de 33 kV quedará operativa en breve, completando la modernización integral de la estación.

La enfermera patagónica que convirtió el tejido en un cable a tierra y en un legado

Con información del Gobierno de Chubut, redactado y editado por un periodista de ADNSUR