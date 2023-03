Inauguraron cuadras de pavimento y cordón cuneta en la zona alta del barrio Jorge Newbery

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque inauguró cuadras de pavimento y cordón cuneta dando respuesta a una demanda histórica del barrio Jorge Newbery, en la zona alta de Comodoro.

Con una inversión de más de 23 millones de pesos, se continúa con el plan de mejora vial y recuperación de calles que se replica en distintos sectores de Comodoro.

En la ocasión, acompañaron al intendente Luque, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López; concejales; miembros del Gabinete; el secretario General de UOCRA, Raúl Silva; instituciones y vecinos.

Cabe resaltar, que los trabajos contemplaron la intervención de las calles Patagonia, Chaco, Gobernador Costa, 12 de Octubre y Código 498, en el sector alto de barrio Jorge Newbery.

Durante la inauguración, Luque expresó que “para nosotros es un gran orgullo seguir inaugurando obras con las que nos comprometimos, que es lo que nos caracteriza como gestión: venir a los barrios, recorrerlos, comprometernos cuando los vecinos nos plantean sus problemas y cumplir”.

Asimismo –agregó- “el pavimento ordena mucho pero también mejora y genera calidad de vida, ya que cuando llueve es donde se nota en los barrios altos la complejidad de vivir en estos lugares. Sin embargo, fuimos a cada uno de estos sectores de topografía compleja y estamos llegando con pavimento y otras obras intentando generar igualdad, cumpliendo con el compromiso que asumimos empezamos nuestro proyecto político”.

“Es una gran noticia venir acá y mirar de frente a los vecinos, los mismos que nos mencionaron sobre los problemas. Algunos necesitaban un muro de contención, otros vivían arriba donde el pavimento no llegaba y al que queremos llegar. Pero para avanzar en este sentido, se necesitan de los proyectos ejecutivos, hacer la obra y justificar los recursos económicos”, recordó.

Sobre la continuidad de la obra y en respuesta a los vecinos, aseguró que "desde Obras Públicas se trabaja en el proyecto ejecutivo del Pasaje Piedras y en una ampliación de la obra de pavimento hacia Patagonia. Vamos a hacer algunas cuadras más de pavimento para que el barrio pueda seguir creciendo”, insistió el mandatario local.

Por último, felicitó al personal de Obras Públicas y los trabajadores de UOCRA porque se terminó la obra antes de lo que estaba establecido en el contrato. “Debemos cumplir con lo que queremos hacer y defender la ciudad, ir por más porque damos empleo, solución a los vecinos, y una ciudad mejor para vivir”, enfatizó Luque.

Obras de asfalto que ordenan la transitabilidad

Por su parte, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López, señaló que “nos están tocando las partes más difíciles y estamos asumiendo los desafíos, la decisión del intendente de ocuparse y generar igualdad a todo un sector histórico de Comodoro como es este barrio”.

“Atrás hay un trabajo que empieza con un relevamiento topográfico; un plano que luego tiene un presupuesto; un pliego el cual es acompañado por los concejales porque aprueban los presupuestos en el Concejo; y finalmente llega la obra”, explicó.

En otro orden, el funcionario mencionó a todo el personal municipal de la obra y de la oficina. “Los topógrafos, que sin ellos no podemos tener las obras realizadas. Sin duda que esta calle Patagonia fue un pedido que le hicieron al intendente cuando estuvimos haciendo la parte alta, histórica y complicada. Estamos trabajando para la gente, no nos dedicamos a pedidos de informe, ponemos en igualdad a los comodorenses, le damos dignidad a un sector de Comodoro, no solo en el Jorge Newbery sino en el resto de la ciudad”.

“Una obra de más de 23 millones de pesos puestos en la mejor infraestructura, en obras que van a durar años y esto también es importante destacar: El trabajo de las empresas y de los trabajadores de UOCRA. Esta obra tenia finalización para el 1°de abril y la terminamos antes de tiempo”, remarcó López.

Obras que generan fuente de trabajo

Para finalizar, el secretario General de UOCRA, Raúl Silva expresó que “esta es una obra más que el intendente ha licitado, donde la empresa adjudicataria nos fue a pedir gente al gremio”.

“Nuestro excompañero jubilado, un vecino del barrio, controlará el estado de la obra cuando aparezca el invierno y empiecen las primeras lluvias. Él como obrero constructor y que sabe mucho de esto, dice que va a funcionar, gracias al intendente y a toda su comitiva”, finalizó.

De la misma forma, el vecino Jorge Rodríguez, agradeció al señor intendente y dijo que “el único que se ha preocupado por el barrio fue él, yo apoyé a mi señora junto a la vecina Haydé que se preocuparon y ocuparon buscando las firmas para que esta obra se llevara a cabo. Gracias”.