La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro designó a Mercado Libre S.R.L., empresa de Marcos Galperín y propietaria de Mercado Pago, como nuevo agente de retención del impuesto de Sellos en la provincia. La resolución 685-2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial, establece que la medida comenzó a regir en septiembre y alcanza a las operatorias crediticias que ofrece la billetera virtual.

El impuesto de Sellos, regulado en Río Negro bajo la ley 2407, tiene una alícuota general del 1% y se aplica sobre “actos, contratos y operaciones celebrados a título oneroso, instrumentados, por correspondencia y las operaciones monetarias” dentro del territorio provincial.

Mercado Pago equiparado a los bancos

Alejandro Palmieri, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación, explicó que la designación responde a una cuestión de formalidad: “Se trata de poner a Mercado Pago, cuya razón social es Mercado Libre, en la misma situación tributaria y de agente de recaudación que las entidades financieras y que cualquier banco”.

La medida alcanza exclusivamente a los préstamos otorgados a través de Mercado Pago, mientras que otras operaciones realizadas en la plataforma —como compras, ventas o transferencias— no estarán sujetas a esta retención, dado que el impuesto se aplica al momento de instrumentar contratos a través de los organismos oficiales.

Trámite iniciado por la empresa

Según consta en la resolución, la empresa inició el trámite de inscripción en la oficina virtual del organismo provincial y se verificó que ya estaba registrada desde 1999 con su actividad principal de “servicios de informática”. La Agencia destacó que la incorporación de Mercado Pago como agente de recaudación es “de interés fiscal” para la provincia.

Palmieri agregó que la designación no implica modificaciones en el resto de la tributación: Río Negro ya grava los servicios prestados por plataformas digitales con la alícuota de Ingresos Brutos, una de las más bajas del país.

Contexto tributario

En la práctica, la decisión ubica a Mercado Pago dentro del mismo esquema que los bancos y otras entidades financieras, responsables de recaudar el impuesto de Sellos en nombre de la provincia.

El impuesto también se aplica en contratos como la compra de propiedades, vehículos o alquileres, aunque en esos casos son los organismos oficiales quienes actúan como agentes recaudadores al instrumentar las escrituras o contratos.