Impresionante captura en una playa patagónica: un astrofotógrafo elegido por la NASA atrapó una tormenta

Este martes apareció en Las Grutas una tormenta que no estaba pronosticada, y el astrofotógrafo Gerardo Ferrarino salió a buscar su captura mágica. Se paró en la cuarta bajada: su experiencia, la suerte y tormenta se combinaron y el resultado fue impresionante. En su carrera, Gerardo gatilló imágenes con repercusión internacional: anteriormente, la NASA eligió sus fotos para publicar en un sitio.

“Lo bueno fue que la tormenta me pasó por el costado, como por el noreste. No llovía así que me pude quedar a hacer fotos. Fue complejidad, más una cuota de suerte. Como no sabés en que lugar caerá el rayo, tenés que tener un gran angular, que agarre mucha porción de paisaje”, relata.

Gerardo tenía el equipo necesario, estaba en el lugar indicado, seco y todo se dio. También tiene que ver con saber usar bien la cámara, y de eso sabe. Explica que le dio cierto tiempo de exposición y cayó el rayo.

“Miré que la tormenta pasaba por el noreste y arranqué para la playa. Siempre que quiero hacer fotos trato de salir de la ciudad, para que no salgan cables de luz y eso, y acá en Las Grutas que mejor que ir al mar. Conozco mi cámara. Estuve media hora, 45 minutos, saqué unas cuantas fotos y me fui, ya había logrado lo que quería», dice.

Estaba tan lindo que la gente todavía disfrutaba de la playa. Primero sacó una, luego se fue más atrás e hizo una composición en la que sumó al parador.

Gerardo Ferrarino es aficionado a la astrofotografía y a la astronomía. Nació en Lamarque, pero por estos días vive y trabaja en Las Grutas. Si bien todo comenzó con un curso básico de fotografía por hobbie, desde hace años, se perfecciona en retratar paisajes nocturnos.

Este verano su amiga July fue a visitarlo, y se alejaron de Las Grutas, más allá de El Buque pasando Las Coloradas. No había luna y logró una hermosa imagen del centro de la Galaxia.

«En marzo, a la madrugada ya empieza a aparecer el centro de la galaxia, porque es visible sobre todo en invierno. Si trasnochas un poco, lo podés ver», cuenta y comparte la imagen de esa noche.

En plena temporada sale poco. Tuvo una o dos noches de salidas fotográficas, con un amigo astrofotógrafo que fue a visitarlo. Pero mientras Las Grutas está llena de turistas tiene mucho trabajo y no le gusta retratar entre tanta gente. Espera la tranquilidad del fin de temporada para volver a cazar Galaxias, nebulosas y cometas.

«Después de Semana Santa ya me voy al campo, donde tengo mi observatorio con telescopio, todo y me dedico a hacer fotos. En vez de retiro espiritual es mi retiro fotográfico».

Gerardo explica con minuciosidad, conoce cada rincón del cielo nocturno y todos sus astros. Sabe de lo que habla, se capacitó con grandes asotrofotografos y estudia mucho por su cuenta. En este tiempo gatilló imágenes que recibieron reconocimiento internacional.

La última, fue una foto en Villa Traful en la que capturó el centro de nuestra Galax y la Nasa la eligió para ser la “Astronomy Picture of the Day” es decir, la foto astronómica del día (APOD).

Antes de esta, la Nasa, ya había elegido una foto suya, cuando en Bahía Creek, la playa de Río Negro. En ese entonces, la publicaron en un portal que se llama Sky, y ahí la gente la votó para que se convierta en APOD.

Actualmente comparte su trabajo en Facebook Gerardo Ferrarino e Instagram @g.ferra.

Fuente: Diario Río Negro