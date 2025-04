Implementarán un QR en todo el país para ver al instante los precios de los medicamentos

Este jueves, durante la conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada, Adorni detalló que el Ministerio de Salud, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, resolvió la implementación de un código QR en farmacias y mutuales que posibilitará que los usuarios “puedan ver al instante los precios a través de su celular sin necesidad de sacar números, hacer filas ni necesitar ayuda”.

El funcionario afirmó que próximamente también se van a incluir en el QR los descuentos que hacen el PAMI, obras sociales y prepagas, y remarcó que para el Gobierno “es fundamental que la gente cuente con toda la información necesaria para elegir la opción más conveniente”. En ese sentido recordó que, la cartera de Salud creó recientemente la página web, que “ya es de uso cotidiano para la enorme mayoría de los argentinos”, donde se pueden chequear los precios de los medicamentos.

Por otro lado, el vocero anticipó que Volkswagen Argentina anunciará en las próximas horas una de las inversiones más grandes de la década en el sector automotriz para producir, a partir de 2027, una nueva pick-up mediana en el país.

Esta inversión se suma a la realizada por la misma compañía el año pasado para la producción en serie de nuevos modelos de camiones y buses, así como a otras importantes inversiones anunciadas por otras automotrices en estos 15 meses de gestión, como la de Renault (u$s 350 millones), Mercedes Benz (u$s 110 millones) y Stellantis (u$s 385 millones). “Este es el resultado del clima de inversión y de negocios que empieza a reinar en la Argentina”, remarcó.

Por último, Adorni resaltó la “baja sustancial” de la pobreza registrada por el INDEC en el último año, y en ese marco subrayó que “el eslogan el Estado presente es una estafa, ya que a lo largo de décadas quienes administraron el Estado terminaron generando más pobreza”.

Por el contrario, el vocero aseguró que “no hay nada mejor para erradicar la pobreza que una economía ordenada, estable, sin déficit fiscal, sin emisión monetaria y con inflación a la baja”, y añadió que “la justicia social es apenas un relato al servicio de la política para justificar el colosal despilfarro de los recursos que aportan con su esfuerzo los pagadores de impuestos”.

“Nosotros hemos tomado la decisión de ponernos a trabajar para resolver ese problema y es lo que estamos haciendo. Las ideas de la libertad son el camino para dejar atrás la pobreza, terminar con la miseria y retomar la senda del progreso”, concluyó.

