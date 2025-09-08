Impactante accidente en Neuquén: un hombre de 87 años cayó de su caballo y sufrió graves fracturas

Montar a caballo puede ser una actividad recreativa, deportiva o incluso cotidiana en zonas rurales del país. Sin embargo, no está exenta de riesgos, sobre todo cuando se practica en terrenos irregulares o en condiciones poco controladas. Las caídas o deslizamientos inesperados pueden provocar lesiones de diversa gravedad.

Los accidentes a caballo no son poco frecuentes y, en personas mayores, pueden tener consecuencias severas debido a la fragilidad ósea. Las fracturas de cadera, fémur o columna vertebral son algunos de los traumatismos más comunes en este tipo de siniestros, que muchas veces requieren traslados urgentes y operaciones complejas.

Un grave accidente ocurrió este domingo en el Cerro Milico, dentro del Parque Nacional Lanín, cuando un hombre de 87 años cayó de su caballo mientras cabalgaba en la zona. Como consecuencia de la caída, sufrió fracturas en el fémur y la cadera, lo que motivó un operativo de rescate urgente.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025 con el último aumento y bono

Al ser alertados del hecho, se activó un dispositivo de emergencia que incluyó a quince rescatistas, guardaparques y personal médico. El hombre fue estabilizado en el lugar y trasladado por tierra hasta un punto accesible, donde un helicóptero lo recogió y lo llevó de inmediato al hospital de San Martín de los Andes.

El trabajo coordinado entre la Policía, Bomberos Voluntarios, Guardaparques, el hospital local y el gobierno provincial permitió brindarle una atención rápida y eficaz. Actualmente, el hombre se encuentra estable y bajo cuidados médicos.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

CONMOCIÓN EN RÍO NEGRO: HALLARON UN CUERPO EN UN CANAL DURANTE LA BÚSQUEDA DE DOS JÓVENES DESAPARECIDOS

Poco después de las 13 horas, se produjo un hallazgo que generó gran impacto en el Alto Valle. Un cadáver fue encontrado dentro de un canal de riego y se investiga si se trata de uno de los jóvenes desaparecidos el sábado por la madrugada, luego de salir de un boliche en Huergo.

Este hallazgo se dio en el marco de un operativo de búsqueda que se lleva a cabo desde el fin de semana. Según las autoridades, el cuerpo fue hallado en el canal secundario de la zona conocida como “Tres Puentes”, que cruza bajo la Ruta 22, entre Huergo y Godoy.

De acuerdo con la información, en el lugar fue encontrada una motocicleta, y se investiga si el fallecido podría haber caído al canal tras sufrir un accidente.

Cuánto sale el mameluco de YPF que popularizó Milei y se vende en todas las estaciones de servicio full

Además, se está trabajando para determinar si el cuerpo encontrado pertenece a alguno de los dos jóvenes —un tío y su sobrino— que fueron reportados como desaparecidos en el Alto Valle. En caso afirmativo, el operativo se continuará con la búsqueda de la segunda persona en el canal.

En el lugar del hallazgo trabajan efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal.

Desaparición de un tío y su sobrino en el Alto Valle

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con dos jóvenes de Godoy que desaparecieron el sábado por la madrugada. Se trata de un tío y su sobrino que fueron vistos por última vez al salir del boliche Cataleya, en Huergo. Desde entonces, sus familias los buscan de manera intensiva por toda la región y solicitan información urgente.

Torres anunció que Chubut contará con medios aéreos propios para combatir los incendios forestales

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Milton David García, de 35 años, y Martín Santiago Obreque, de 20 años.

Ambos fueron vistos por última vez a las 7:10 de la mañana del sábado, cuando salieron del local bailable. Según relataron sus familiares, los jóvenes iban en moto, pero nunca regresaron a sus casas y sus teléfonos están apagados.

Fuentes policiales informaron a RÍO NEGRO que se lograron obtener imágenes de cámaras de seguridad en las que se los observa tratando de encender la moto sin éxito, por lo que continuaron caminando por la avenida Juan Domingo Perón. “No responden llamadas ni mensajes, y los WhatsApp enviados no llegan a ninguno de los dos teléfonos”, agregaron.

Con información de Diario Río Negro, redactada y editada por un periodista de ADNSUR