Impactante accidente en la ruta 237: dos personas resultaron heridas

En las primeras horas de la mañana de este martes, un accidente vial activó el protocolo de emergencia en la zona de Piedra del Águila, Neuquén. A las 06:08, un vehículo que circulaba en dirección norte por la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1394, despistó a causa del hielo acumulado sobre la calzada y terminó impactando contra una montaña.

Según el relato del personal de bomberos, el estado resbaladizo del asfalto fue la causa principal, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo. El impacto no provocó un vuelco, pero sí generó una parada brusca contra la ladera.

Bomberos voluntarios y una nueva actuación clave

Ante el alerta, desde la base de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila se activó el Móvil 16, con cuatro efectivos. Al llegar, verificaron que no hubo derrames de combustible ni fugas de aceite, lo cual permitió descartar riesgos adicionales como incendios o explosiones.

Además, se procedió a desconectar un borne de la batería como medida preventiva, y se aseguró la escena para preservar la seguridad de los rescatistas y de las personas involucradas.

Dentro del vehículo había dos ocupantes, quienes afortunadamente no habían quedado atrapados. Ambos fueron atendidos en el lugar por los bomberos y el personal de SIEN, y posteriormente trasladados en ambulancia del Hospital de Piedra del Águila y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén. No se suministraron detalles sobre el estado de salud de los heridos, aunque no se informó de lesiones de gravedad.

Intervención de la policía de tránsito

En simultáneo con el accionar de los bomberos, personal de Tránsito de la Policía también trabajó en el lugar. Realizaron tareas de señalización y control del tránsito, evitando posibles accidentes adicionales y colaborando en las maniobras de rescate.

La operación conjunta entre bomberos, emergencias médicas y policía se extendió hasta las 08:05, cuando concluyeron las labores en el sitio. Luego, el Móvil 16 regresó a su base para reabastecerse y quedar disponible ante nuevas emergencias.