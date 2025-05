Desde hace décadas, la región del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) se consolidó como un área clave para la paleontología en la Patagonia. Reconocida por sus ricos yacimientos fósiles, fue escenario de importantes investigaciones sobre la fauna que habitó la zona hace millones de años, tanto marina como terrestre. Ballenas, delfines, tiburones, roedores y tortugas forman parte del registro que permitió reconstruir la historia natural de este paisaje.

Cabe recordar que hace unos 20 millones de años, la zona del VIRCh, junto a Puerto Madryn y Península Valdés, estaba bajo el agua, cubierta por el Mar Patagoniano.

Sin embargo, los invertebrados marinos menos preservados y por eso menos estudiados, habían quedado en un segundo plano. En este contexto, Damián Pérez, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), se unió al Grupo de Paleontología y Paleoambientes del Neógeno Marino Patagónico para abordar este vacío.

“Los invertebrados se preservan muy poco y por esa razón no se los ha estudiado demasiado. Son fósiles frágiles, mal preservados y muchas veces son moldes en vez de conchillas enteras. En los últimos años estamos enfocándonos en conocer cómo eran esos invertebrados que formaban parte de las comunidades de estos mares de hace 20 millones de años”, explicó Pérez.

El equipo de investigación, también lo conforma José Cuitiño del IPGP y a Ignacio Soto del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la UBA, hizo un descubrimiento trascendental en la zona de Bryn Gwyn.

Allí, hallaron una nueva especie de almeja, a la que denominaron Neovenericor camachoi. Este hallazgo es relevante no solo por la rareza de los fósiles de almejas, sino porque los cardítidos, el grupo al que pertenece esta especie, ya no son comunes en la actualidad. Según Pérez, estos moluscos encontrados alcanzaban tamaños sorprendentes de 12 a 15 centímetros, mucho mayores que los cardítidos actuales, que generalmente no superan los 2 centímetros.

Este tipo de descubrimiento ofrece nuevas perspectivas sobre la fauna del Mar Patagoniano, sugiriendo que el ecosistema marino de la región era mucho más diverso y complejo de lo que se pensaba. Además, la nueva especie tiene vínculos con especies que habitaban Nueva Zelanda, Comodoro Rivadavia y Río Negro, lo que hace pensar que el área pudo haber servido como un refugio para este grupo de invertebrados.

Bryn Gwyn, un importante sitio paleontológico en la región, conocido principalmente por sus fósiles de vertebrados terrestres. Sin embargo, el estudio de los invertebrados marinos recibió poca atención hasta el momento. Damián Pérez y su equipo tienen la ambición de integrar estos nuevos hallazgos al panorama general de la fauna local. “Nuestro propósito es tratar de formar un cuadro general del resto de la fauna de invertebrados, darla a conocer e integrarla en un marco general de las relaciones con el resto de la fauna, las características geológicas y paleoambientales que tiene la Formación Gaiman”, señala Pérez.

El objetivo a largo plazo del equipo es que tanto la Formación Gaiman como la Formación Puerto Madryn se conviertan en puntos clave del país para el estudio de los mares antiguos. “Queremos llegar a conocer la historia geológica y paleontológica de la región, porque sabemos que tienen ese potencial”, concluye Pérez.

Este hallazgo también fue dedicado a Horacio Camacho, un pionero de la paleontología de invertebrados en Argentina. Camacho fue un referente en el estudio de moluscos fósiles y su trabajo ha dejado una huella importante en el campo.

El descubrimiento de Neovenericor camachoi subraya la importancia de continuar explorando la biodiversidad del pasado, revelando detalles sobre los antiguos ecosistemas marinos de la Patagonia.

Gacetilla de información del CENPAT Conicet, redactada y editada por un periodista de ADNSUR