Imágenes estremecedoras revelaron el abandono de animales en el ex Aquarium de Mar del Plata

Una denuncia por presunto abandono de animales ha causado gran preocupación en Mar del Plata. En las últimas horas, circularon en redes sociales imágenes y relatos que muestran la situación crítica en la que se encontrarían varios delfines y lobos marinos que aún permanecen en el predio del antiguo Aquarium, clausurado al público desde hace cinco meses.

De acuerdo con información compartida por Noticias Argentinas y el portal 0223, vecinos que lograron ingresar al lugar describieron un panorama alarmante, señalando que los animales estarían en condiciones deplorables.

"Están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida". En uno de los testimonios, una persona expresó su angustia: “¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí”, relataron los denunciantes.

Alarma por la situación

La Fundación Fauna Argentina se hizo eco de la denuncia. Su presidente, Juan Antonio Lorenzani, expresó su inquietud tras revisar el material visual difundido. Las fotografías muestran a delfines en un estanque con agua en mal estado y a un lobo marino en un entorno visiblemente descuidado.

Condiciones preocupantes: Lorenzani advirtió que el agua del estanque presenta un tono verdoso, lo que indicaría falta de limpieza y mantenimiento. Además, fue tajante al declarar que "no solo hay signos de abandono del lugar, sino también de los animales que allí viven". "Las imágenes hablan por sí solas", añadió, remarcando la gravedad del caso.

Testimonios conmovedores: Quienes presenciaron la situación compartieron su dolor e indignación. Uno de los testigos declaró: “Me parte el alma, es tremendo lo que vi”.

La denuncia ha generado gran impacto en la ciudad y ha encendido el reclamo ciudadano por una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes, tanto por el estado del predio como por la salud y el bienestar de los animales que aún se encuentran allí.