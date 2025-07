Luz Picasso tenía todo listo para subirse al micro de la empresa Andesmar que el jueves 24 de julio protagonizó un trágico accidente en la Ruta Nacional N°3, a pocos kilómetros de Río Gallegos, donde murieron cuatro personas. Sin embargo, una corazonada la llevó a cancelar todo. “Algo me dijo que no lo haga”, afirmó al enterarse lo que había ocurrido, aún conmocionada.

Luz iba a viajar con su hija, ambas con la ilusión de cumplir un pequeño sueño: conocer Salta, tomarse unos días de descanso y luego seguir viaje para hacer unos trámites.

Sin embargo, algo la frenó. A último momento, pese a tener los pasajes en mano, decidió no subirse. “No sé por qué, aún me lo pregunto. ¿Fue una señal?”, escribió horas después, en un conmovedor posteo que publicó en redes sociales, donde compartió una imagen de los pasajes que había sacado.

Ese mismo colectivo, que Luz decidió no abordar, protagonizó horas más tarde un trágico choque en la Ruta Nacional N°3, a unos 8 kilómetros de Güer Aike. En el siniestro murieron cuatro personas y otras 20 debieron ser atendidas en el Hospital Regional de Río Galledos, con heridas de distinta consideración.

“Estoy en shock”, confesó la mujer. “Con mi hija planeábamos todo, nos reíamos, estábamos felices… pero algo me dijo que no lo haga. Saqué pasajes para las dos y al final dije: no, no vamos a viajar. Será la semana que viene, el mes que viene, pero ahora no”, relató en su publicación.

El posteo rápidamente se viralizó. “Miro las noticias en todos lados. ¡No lo puedo creer! Entré en crisis total”, escribió conmovida. La sensación que expresa es la mezcla de la tragedia que pudo haber sido con la certeza de haber escuchado una voz interior que la detuvo a tiempo. “Escribir en estos momentos de mi vida es un milagro”, concluyó.

QUIÉNES FUERON LAS VÍCTIMAS DEL TRÁGICO ACCIDENTE

Según informó el diario Nuevo Día, las víctimas fatales fueron identificadas como Claudio Néstor Moreno, Gemma Candelaria Kaldi, Exequiel Andrés Dulor, quienes perdieron la vida en el acto.

Mientras que Raúl Oscar Flores, la cuarta víctima identificada, fue trasladado en estado crítico, al Hospital Regional de Río Gallegos donde falleció en la Unidad de Terapia Intensiva.

“Se hizo todo lo posible, pero no pudimos hacer que salga adelante, es una noticia lamentable”, dijo el jefe de área Crítica del hospital, Alejandro Acevedo. Según detalló La Opinión Austral, la víctima tenía 24 años y era integrante del Ejército Argentino.