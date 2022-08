Alrededor del mundo, sobre todo en puntos turísticos, los emprendimientos gastronómicos intentan ofrecer una variedad de platos para tratar de retratar los gustos de las diferentes culturas. Aunque algunas veces esto da lugar a malas interpretaciones y a decarados "pifies".

Algo así le pasó a un argentino fue en busca de un desayuno de su país natal en la ciudad de Londres, Inglaterra (Reino Unido), pero lo que detallaban en la carta le sorprendió.

“Vine a un café argentino en Londres y el desayuno argentino es: un bife, dos huevos fritos, una medialuna y un alfajor”, detalló el joven a través de su cuenta de Twitter. “Cómo olvidar esos tremendos bifes de chorizo con puré a las 6 de la mañana, antes de ir al colegio”, agregó, con un toque de ironía.

La publicación se volvió viral en la red social y acumuló casi 1500 retuits y más de 41 mil likes. Entre las risas de los usuarios, además, generó un debate sobre cuál es el desayuno típico e ideal que representa a la Argentina.

“El mate, sin duda”, expresó una usuaria. Otro compartió una foto con un termo, el mate y alfajorcitos de maicena.

“Es carne y huevos, zafan, y el alfajor y la medialuna no están mal si no abusás de las calorías el resto del día”; “banco igual, toda mi vida de estudiante desayuné lo que había en la heladera, con mate. A veces milanesa, otras tarta, y en el camino me clavaba una factura”; apuntaron.

Además, un usuario expresó: “Si somos justos, acá le ponemos nombre de países a cualquier cosa que se hace y te dicen: ‘Así se hace el queso francés’, por ejemplo. Dejemos que los deliren un poco. Si alguna vez vienen a la Argentina, se sorprenderán de desayunar mate cocido y pan”.

Con información de La Nación