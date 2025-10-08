Los choferes de Expreso Rada Tilly, nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA), habían iniciado una retención de servicio este miércoles 8 de octubre, desde las primeras horas, en el marco de un reclamo por la falta del pago de haberes.

“La empresa se ha comunicado con nosotros diciendo que no tiene para pagar los sueldos y, si bien tuviera, lo pagaría en tres partes, a lo cual los compañeros decidieron que no van a salir a trabajar si esto es así. Así que ellos van a iniciar una retención de servicio hasta nuevo aviso, hasta que se solucione el conflicto de pago de haberes”, explicó el referente de UTA, Alejandro Quinteros, en diálogo con ADNSUR.

Poco antes de las 12 del mediodía, desde la UTA informaron que desde la empresa hubo un compromiso de pago y, por ende, los trabajadores resolvieron levantar la medida de protesta a partir de las 14 horas, garantizando así nuevamente el servicio de transporte entre ambas localidades.

UNA SITUACIÓN QUE SE REITERA EN EL TIEMPO

El referente de UTA había señalado que las demoras en las pagas es un tema recurrente. “Hemos tenido, obviamente, charlas con ellos, hemos aguantado también algunas cosas en tiempos, más que nada, y llega un momento donde esos tiempos se dificultan más con el día a día, con la inflación, con lo que está pasando hoy en todo el país y, bueno, los muchachos deciden que no, no quieren salir a trabajar; es una retención de servicio en sus puestos laborales”.

Y destacó la vocación de los trabajadores de prestar el servicio a veces ante esta situación: “Seguramente en otras ocasiones han salido algunos compañeros que, obviamente, dicen ‘no, yo voy a salir a trabajar’, pero después se dan cuenta de que el tema del compañerismo —que estamos todos por lo mismo, que están peleando todos por lo mismo— hace que vuelvan a dejar sus unidades en las terminales”.

LA RESPUESTA DEL GREMIO ANTE EL PAGO DE SUELDO EN CUOTAS

Además, señaló la postura del gremio frente al pago en cuotas: “La empresa se comunicó con el gremio para decir que, bueno, prácticamente los sueldos los iba a tratar de pagar en cuotas, a lo cual nosotros dijimos que la verdad no nos parecía y que lo íbamos a plantear a todos los compañeros. Los compañeros dijeron que no, no vamos a salir a trabajar; o sea, si esto no es así, no vamos a prestar servicio”.

Sobre los problemas económicos de la empresa, sostuvo: “Hay un montón de cosas que, yo creo, no soy la persona para poder transmitirte todas esas cosas que nosotros vemos desde afuera, pero esas preguntas, más que nada, las tienen que responder los gerentes de la empresa”.

Por otro lado, agregó que “deben combustible, deben esto, deben lo otro y, bueno, nosotros le pedimos que busquen la falla porque no puede ser que estén debiendo todos los meses algo y, para ello, sea más importante el combustible u otras cosas que sus propios empleados”.

“Estamos hablando de casi 15 choferes, si no me equivoco, y también gente en lo que es talleres y parte de administración; eso hace que sea un poquito más la cantidad de compañeros que están en la misma situación”.

Finalmente, confirmaron que la retención de servicio se mantendrá hasta que se acrediten los sueldos en las cuentas de los trabajadores: “Los compañeros van a empezar mañana a hacer la retención de servicio; cuando ya estén abonados sus sueldos en sus cuentas, seguramente ellos van a salir a trabajar, y mientras no esté abonado su sueldo, ellos no van a salir a trabajar”.