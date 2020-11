RIO GALLEGOS (ADNSUR) - En un caso que conmociona a la sociedad santacruceña, la dueña de "Nena", una perra de raza cocker, denunció que tras buscarla durante 3 semanas la encontraron quemada y decapitada.

A través de las redes sociales la familia contó la terrible historia.

La perrita había desaparecido en la zona del barrio Docente de la capital provincial.

Finalmente y tras mucho buscarla, el sábado la encontraron detrás de la Laguna Ortiz, decapitada para el horror de todos. Asimismo señalaron que el cuerpo del animal estaba quemado.

"La buscamos intensamente por todo el barrio docente y los barrios vecinos pero no aparecía. Ella no es una perra de andar afuera. Siempre estuvo en casa. La buscamos toda esa madrugada, tarde y noche y por días, publicando hasta el día de hoy en las redes, pegamos carteles en el docente, y cuando volvíamos al otro día ya no estaban. Por los acantilados de ahí abajo, descampados, ruta, TODO, ella no aparecía", relató Belén a La Opinión Austral.

"Se terminó la búsqueda de nuestra Nena, hoy es un día muy triste. La encontramos sin vida, LA QUEMARON Y LE CORTARON LA CABEZA. Jamás se nos pasó por la mente encontrarla así. Que clase de persona puede llegar a hacerle eso a una perrita. Era viejita, exigía siempre mimos, daba mucho amorrr!!! Ojalá que la persona que haya hecho tal atrocidad reciba el doble de lo que le hizo a nuestra perra hijo de mil put*. Solo nos va a quedar recordarla mañosa y mimosa, como nuestra Nena", publicó Belén en sus redes sociales.