Horror en la Patagonia: murió una estudiante universitaria en plena clase

Un hecho inesperado y doloroso sacudió a la comunidad universitaria de la región. Yanina Zampedri, de 19 años, estudiante de segundo año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), murió este jueves luego de sufrir una descompensación en plena clase.

Según relataron sus compañeros, la joven estaba exponiendo un trabajo práctico cuando comenzó a convulsionar y repentinamente dejó de respirar. De inmediato, docentes y estudiantes iniciaron maniobras de reanimaci��n cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador disponible en la facultad. Pese a los esfuerzos sostenidos por más de 40 minutos y al traslado posterior al hospital, Yanina no pudo ser reanimada.

Duelo y suspensión de actividades

La decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Silvia Ávila, confirmó el fallecimiento y señaló que una convulsión podría haber sido la causa de muerte, aunque aún resta la confirmación oficial. En señal de duelo, se resolvió suspender todas las actividades académicas y administrativas en la Facultad de Medicina este viernes 5 de septiembre.

En un comunicado oficial, las autoridades expresaron: “Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias”.

El último adiós en Cipolletti

Los restos de Yanina serán velados este viernes en Servicios Don Bosco, ubicado en calle Don Bosco 1587 de Cipolletti, desde las 11 hasta las 19 horas. La despedida reunirá a familiares, compañeros, docentes y amigos, quienes se acercarán a dar el último adiós.

Hasta el momento, no se conocen antecedentes médicos de la estudiante que pudieran explicar la descompensación. La familia y la comunidad educativa aguardan los resultados de los estudios para determinar las circunstancias exactas del deceso.