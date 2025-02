En la zona norte de Comodoro Rivadavia, un hombre fue acusado de matar perros y exigen que la justicia actúe.

Victoria, habló con ADNSUR sobre la situación que se vive en el barrio Kilómetro 5 de la ciudad petrolera. En este sentido, aseguró que el presunto agresor ya mató entre 20 y 30 perros, pero, pese a las denuncias, no puede intervenir la policía porque no hay orden de allanamiento.

Victoria comentó que “el año pasado tuvimos una situación en la que baleó a mi perra. Mi perra se llama ‘Bella’, fue rescatada del basural. La rescatamos más o menos cuando tenía 1 mes, 1 mes y medio de vida, y la castramos a los 6 meses. Para el Día de la Madre, en octubre, se me escapó la perra porque hacía calor. Ella y el perro estaban acostumbrados a irse a bañar al mar, porque justo detrás de casa hay un callejón que da al mar y bajan por ahí, suben por ahí. Estaba mi pareja con mi papá afuera desarmando el auto y escucharon el disparo y el grito de la perra; vino toda ensangrentada."

“Llamé a la policía, vino criminalística, hice la denuncia pertinente. Llevamos a la perra; gracias a Dios, por 1 mm, me dijo el veterinario que no le agarró, no alcanzó a agarrarle el corazón. La cosieron y está bien”, agregó.

“El jueves pasado se me escapó el perro porque hacía calor y se iba seguramente a mojar al mar, porque agarró por el callejón que agarran para ir al mar, y en ese callejón la única casa que está es de esta persona. El perro no volvió; mi pareja salió a buscarlo y lo encontramos muerto al costado del paredón de este hombre. Llamamos a la policía y mi esposo, mi pareja, lo llevó al perro a la veterinaria”, reveló.

“Primero nos dijeron que podía haber sido atropellado, revisamos las cámaras de seguridad, el perro nunca salió a la calle. Nunca se fue para la calle principal, sino que agarró para el callejón y, por otra consulta con otro veterinario, nos dijo que al parecer el perro se había electrocutado”, señaló. De esta manera, indicó que el animal tenía “una marca en la pata, que le falta la piel, es como una quemadura”.

“Obviamente, para constatar esto, tenemos que hacer una autopsia y sale más de $500.000 y $600.000 pesos por lo menos. La denuncia no me la tomaron porque, como es un canino muerto y yo no tengo pruebas de que esta persona haya electrificado el cerco. Les dije que se acerquen y miren, pero me dijeron que no tienen orden de allanamiento. Cuando la tengan, recién ahí van a poder proceder y entrar al terreno de esta persona para constatar si tiene el cerco electrificado, un arma. La policía ha venido, pero ellos no pueden accionar porque no tienen la orden de un juez”, detalló.

LA DENUNCIA DE OTROS VECINOS

Victoria contó que estos no son los únicos hechos, sino que aseguró que “la semana pasada había un boxer en el portón de la casa de él y después apareció flotando en el mar. Después hablé con otra vecina a la que le mató un caniche. Me dijo que un día de viento, el perro se le escapó con el portón abierto, lo buscaron y lo encontraron. Increparon a esta persona y él dijo que ‘si’ que el la había matado, perra que se cruce por enfrente del portón de él los va a matar. La amenazó a la chica y ella no hizo la denuncia”, indicó.

Por otra parte, sostuvo que el hombre, “ha tirado tiros al aire, para mí no está estable mentalmente. En Facebook cuando publique lo de mi perro, en principio por angustia, era parte de mi familia, ya cumplía 12 años con nosotros, no era agresivo ni nada, dormía con mis hijos. Como me dijeron, hoy es un perro y después va a ser una persona. Porque si es una persona inestable deberían mínimo allanarle y quitarle el arma. Ha tenido conflictos con todas las personas del barrio”, recordó.

Además, Victoria remarcó que no quiere justicia social. “Quiero que la policía actué, que la justicia actué como corresponde, nada más. A mi perro no me lo va a devolver nadie”, aseguró.

No obstante, indicó que esta situación es “un dolor, una tristeza enorme”. Mis hijos lloraron un montón, nosotros también, porque era parte de nuestra familia. Simplemente eso: que haya justicia como corresponde, que alguien se haga cargo, porque al parecer todos los vecinos, como me dijo la policía, ‘todos hablan, pero nadie denuncia’. Yo denuncié y le digo: ‘hay otras personas que me dijeron que han denunciado, pero como que las denuncias llegan hasta un lugar y de ahí no han avanzado’.

Lo que pedimos es que alguien nos escuche como familia, que alguien nos pueda escuchar y pueda accionar de una manera que esta persona responda frente a las situaciones que ha cometido, porque no es un perro. Hablando con los vecinos, son más de 20 o 30 perros que ha matado. Me parece que es injusto”, concluyó.