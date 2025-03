Horror: una mujer llevó a vacunar a su bebé y denunció que le dejaron una aguja clavada

El hecho ocurrió el viernes en el Centro de Salud CAPS "Las Malvinas", en Gobernador Costa. Karen, la madre del niño de cuatro meses, relató que lo llevó a vacunarse y que, horas después, al notar que su hijo no dejaba de llorar, le quitó la cinta de la pierna y descubrió la aguja clavada en su piel.

"No lo podía creer. Pensé que era por las vacunas, pero lloraba sin parar. Cuando le saqué la cinta, la aguja estaba ahí, llena de sangre. Me agarró desesperación", contó.

Angustiada, volvió al centro de salud para reclamar, pero el enfermero ya no estaba. Otros trabajadores se sorprendieron y le pidieron que dejara una queja. Sin embargo, no conforme con la respuesta, Karen llamó a la policía.

Cuando los agentes interrogaron al enfermero, este admitió el error, pero minimizó la situación. Al principio, desde la salita le dijeron a la madre que no hiciera la denuncia, pero al día siguiente un patrullero fue a su casa y le pidieron que se presentara en la comisaría.

Mientras tanto, el bebé sigue internado en el Hospital Mi Pueblo, donde le realizan estudios para descartar infecciones. Según su madre, tiene fiebre, no toma leche y los médicos detectaron una infección en la pierna.

"Le hicieron análisis y tiene los glóbulos blancos altos. Lo dejaron internado y le están pasando medicación por vena. No sé qué hubiera pasado si no me daba cuenta a tiempo", expresó.

La Secretaría de Salud de Florencio Varela confirmó que se inició un sumario administrativo contra el enfermero, identificado como Gustavo López. Además, el gobierno local informó que será separado del cargo mientras avanza la investigación.

Karen, en tanto, busca que el caso llegue al Ministerio de Salud para que se tomen medidas más severas. "Este hombre no puede seguir vacunando. No quiero que otra madre pase por esto", concluyó.