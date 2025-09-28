ARIES DEL 21/3 AL 20/4

La semana arranca con energía fuerte y dinámica. Tendrás oportunidades de iniciar proyectos y mostrar liderazgo, pero deberás controlar la impaciencia. El fin de semana será ideal para descansar y recuperar energías.

TAURO DEL 21/4 al 21/5

Los días favorecen la estabilidad económica y la organización de planes a futuro. En lo afectivo, se abren momentos de ternura y conexión. Cerrás la semana con calma y sensación de logro.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Tu comunicación será tu gran aliada: reuniones, charlas y acuerdos fluirán fácilmente. Podrían llegar buenas noticias en lo laboral. El fin de semana te invita a compartir con amigos.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Los asuntos emocionales y familiares ocuparán un lugar central. Es buen momento para resolver tensiones y poner orden en tu entorno cercano. El domingo traerá alivio y tranquilidad interior.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Semana de brillo personal: tu carisma atrae reconocimiento en lo laboral y en lo social. Sin embargo, será clave cuidar la energía física para no agotarte. El amor promete gestos cálidos.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

La organización y la disciplina serán tus mejores herramientas. Podrás resolver pendientes y encaminar proyectos. El fin de semana será propicio para conversaciones íntimas que traen claridad.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Con el Sol en tu signo, esta semana será de expansión y equilibrio. Estarás con magnetismo especial y tu capacidad de diálogo te ayudará a generar acuerdos valiosos.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Las emociones se intensifican y tu intuición se activa. Será una semana de revelaciones personales y laborales. El fin de semana puede traer un encuentro muy significativo.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Tu energía expansiva atrae contactos nuevos y planes a futuro. Es un gran momento para planear viajes, estudios o proyectos. El domingo llega con alegría y vitalidad extra.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Semana exigente en lo laboral: habrá responsabilidades extra, pero también reconocimiento por tu esfuerzo. En lo personal, necesitás dedicar tiempo al descanso y al bienestar.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

El martes y miércoles traen noticias o propuestas que pueden abrirte horizontes. Actividades en equipo serán muy favorables. El fin de semana estará marcado por encuentros sociales.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Será una semana de cierre de ciclos y de aprendizajes emocionales. En lo económico, podés recibir un alivio inesperado. El domingo, tu intuición te guiará hacia decisiones correctas.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer