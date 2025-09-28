♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

La semana arranca con energía fuerte y dinámica. Tendrás oportunidades de iniciar proyectos y mostrar liderazgo, pero deberás controlar la impaciencia. El fin de semana será ideal para descansar y recuperar energías.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Los días favorecen la estabilidad económica y la organización de planes a futuro. En lo afectivo, se abren momentos de ternura y conexión. Cerrás la semana con calma y sensación de logro.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Tu comunicación será tu gran aliada: reuniones, charlas y acuerdos fluirán fácilmente. Podrían llegar buenas noticias en lo laboral. El fin de semana te invita a compartir con amigos.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Los asuntos emocionales y familiares ocuparán un lugar central. Es buen momento para resolver tensiones y poner orden en tu entorno cercano. El domingo traerá alivio y tranquilidad interior.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Semana de brillo personal: tu carisma atrae reconocimiento en lo laboral y en lo social. Sin embargo, será clave cuidar la energía física para no agotarte. El amor promete gestos cálidos.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

La organización y la disciplina serán tus mejores herramientas. Podrás resolver pendientes y encaminar proyectos. El fin de semana será propicio para conversaciones íntimas que traen claridad.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Con el Sol en tu signo, esta semana será de expansión y equilibrio. Estarás con magnetismo especial y tu capacidad de diálogo te ayudará a generar acuerdos valiosos.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Las emociones se intensifican y tu intuición se activa. Será una semana de revelaciones personales y laborales. El fin de semana puede traer un encuentro muy significativo.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Tu energía expansiva atrae contactos nuevos y planes a futuro. Es un gran momento para planear viajes, estudios o proyectos. El domingo llega con alegría y vitalidad extra.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Semana exigente en lo laboral: habrá responsabilidades extra, pero también reconocimiento por tu esfuerzo. En lo personal, necesitás dedicar tiempo al descanso y al bienestar.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

El martes y miércoles traen noticias o propuestas que pueden abrirte horizontes. Actividades en equipo serán muy favorables. El fin de semana estará marcado por encuentros sociales.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Será una semana de cierre de ciclos y de aprendizajes emocionales. En lo económico, podés recibir un alivio inesperado. El domingo, tu intuición te guiará hacia decisiones correctas.