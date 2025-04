♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de acción y reinvención. Te vas a sentir con ganas de empezar algo nuevo. Puede ser un proyecto, un cambio de look o una decisión importante. Confía en tu intuición, pero no descuides los detalles. En el amor: paciencia, no todo es ya.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Tiempo de afirmarte. El Sol sigue transitando tu signo, y eso te da fuerza para hacer valer tus deseos. Vas a tener momentos de mucha claridad, sobre todo en lo económico. Buen momento para tomar decisiones con cabeza fría. Romance en modo fuego lento.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Ideas en movimiento. Tu mente está a mil, y esta semana vas a tener oportunidades de expresarte o negociar algo importante. Aprovechá ese don comunicativo, pero no minimices lo emocional. Amor: alguien reaparece con palabras que te remueven.

Horóscopo semanal del lunes 21 al domingo 27 de abril de 2025

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Semana introspectiva. Necesitás reencontrarte con vos. Puede haber cansancio o necesidad de cortar con rutinas. Escuchá lo que tu cuerpo y tu intuición te dicen. En lo afectivo, aparecen charlas profundas que pueden sanar heridas.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Brillo en lo social. Excelente semana para hacer networking, brillar en eventos o liderar algo importante. En el plano amoroso, puede haber chispazos con alguien que te desafía (en el buen sentido). Dejá que las cosas fluyan sin forzar.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Proyectos en marcha. Es una semana ideal para concretar ideas o avanzar con trámites postergados. No todo saldrá según lo planeado, pero tu practicidad será tu mayor herramienta. En el amor: alguien podría darte una sorpresa inesperada.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Expansión y aprendizaje. Semana ideal para viajar, estudiar, o abrirte a nuevas formas de pensar. Un cambio de perspectiva puede traer claridad emocional. En pareja, la comunicación será clave. Solteros: una persona extranjera o diferente te intriga.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Transformaciones profundas. Algo se cierra, y otra cosa comienza. Puede haber finales necesarios para que algo mejor pueda surgir. Es momento de soltar lo que pesa. En lo afectivo: más intensidad, pero también más sinceridad.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Relaciones en primer plano. Esta semana, todo gira en torno a cómo te vinculas con los demás. Puede ser una etapa de reconciliaciones o decisiones importantes en pareja. En lo laboral: cuidado con prometer de más. Mantené los pies en la tierra.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Orden y bienestar. Excelente momento para organizarte, retomar hábitos saludables y resolver temas pendientes. Vas a sentir que avanzás lento, pero firme. En el amor: una conversación puede abrir una puerta emocional que no esperabas.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Semana creativa y romántica. Todo lo artístico, expresivo o afectivo va a fluir con fuerza. Si estás en una relación, pueden renovar la pasión. Si estás solo, es un gran momento para dejarte llevar. En lo laboral: innová, aunque sea en algo pequeño.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Vuelta al hogar (interno o literal). Vas a sentir necesidad de conectar con tu lugar seguro. Puede ser tu casa, tu familia o tu mundo interior. Días ideales para ordenar, redecorar o cerrar temas familiares. En el corazón: nostalgia y ternura.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR