♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de acción y renovación. Tu energía vuelve con fuerza y te impulsa a concretar proyectos que venías postergando. En el amor, un encuentro inesperado puede cambiar tus planes. Fin de semana ideal para descansar y disfrutar.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Los astros te piden paciencia. Todo lo que construyas con calma dará frutos duraderos. En lo laboral, mantené la constancia. En el amor, una relación puede afianzarse si hablás con el corazón.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Semana de comunicación fluida. Lográs resolver malentendidos y avanzar con tus ideas. En el amor, alguien podría confesarte lo que siente. Cuidá el descanso: tu mente necesita pausas.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Energía introspectiva. Los astros te invitan a sanar emociones del pasado y enfocarte en tu bienestar. En el amor, se abren caminos hacia una conexión más profunda. Fin de semana para disfrutar del hogar y los afectos.

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Semana brillante. Recuperás protagonismo y seguridad en vos mismo. En el trabajo, tu creatividad se destaca. En el amor, la pasión y la confianza renacen. Cuidado con los impulsos: pensá antes de reaccionar.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Semana de orden y claridad mental. Te concentrás en organizar tus planes y proyectar el futuro. En el amor, los astros traen reconciliaciones o encuentros sinceros. Cuidá la alimentación y el descanso.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

La armonía vuelve a tu vida. Semana para tomar decisiones importantes en lo sentimental. En el trabajo, tus habilidades diplomáticas te abrirán puertas. El fin de semana promete momentos románticos.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Energías intensas y transformadoras. Es momento de soltar lo viejo para dejar entrar lo nuevo. En el amor, una pasión puede encenderse o renacer. Confía en tu intuición: no se equivoca.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Semana de expansión. Llegan buenas noticias laborales o académicas. En el amor, la diversión y la conexión auténtica te llenan de alegría. Aprovechá el fin de semana para una escapada o paseo.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Semana de logros y estabilidad. Tus esfuerzos comienzan a dar resultados concretos. En el amor, un vínculo serio puede consolidarse. Tiempo ideal para cuidar tu energía y premiarte por tus avances.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Semana de cambios positivos. Nuevas ideas o proyectos te entusiasman. En el amor, llega alguien diferente o se renueva una conexión existente. Fin de semana propicio para compartir con amigos.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Semana de emociones profundas. Tu intuición está más fuerte que nunca: escuchala. En el amor, el perdón y la empatía te abrirán puertas. Cuidá tu descanso y tu paz interior.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por 72 horas en octubre de 2025

Consejo semanal: “El universo te empuja hacia lo nuevo. Agradecé, soltá lo que ya cumplió su ciclo y confiá en los nuevos comienzos: todo está fluyendo a tu favor.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR