El fallecimiento de Edgardo Pola Giménez causó hondo pesar no sólo en las filas del radicalismo, sino también en gran parte de la comunidad de Comodoro Rivadavia, que lo conoció por su trayectoria política. Integró el primer bloque de concejales de la UCR, en el regreso de la democracia, en el período 1983-1987, permaneciendo en su banca por segundo período consecutivo hasta 1991.

Posteriormente, inició un nuevo período como concejal entre 1999 y 2003, mientras que su última función relacionada al ámbito político fue como secretario de bloque de la UCR en el período 2015-2019.

“Fue uno de los hombres que trabajó muchísimo para ‘pelear’ por la decisión para que se construyera el nuevo acueducto para Comodoro, junto a Lalo Gamboa (concejal del PJ en la misma época)”, destacó José Gaspar, al evocar lo que fue su trayectoria como concejal en el reinicio democrático. “Es una gran pérdida para el radicalismo, siempre estuvo involucrado en la estructura del bloque, acompañando a los concejales, una persona muy militante a involucrado con el partido”.

Entre las características más salientes, el ex concejal indicó que “el rasgo más destacable de Pola es que era una persona de diálogo, con todo el mundo buscaba el consenso, no es una persona que se enojara. Siempre dialogó con todos, aun cuando pensaran distinto, de hecho hubo gente del justicialismo que llamó y expresó su tristeza. No era una persona de confrontar y por esas características, además de la militancia de siempre en el partido, era muy respetado”.