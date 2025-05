Homenajearon a Pablo Randazzo, el hombre que falleció en 2021 en un accidente de tránsito en la avenida Ducós

Este domingo por la mañana en Comodor Rivadavia, familiares, amigos y auto convocados homenajearon a Pablo Randazzo, el comodorense de 50 años que murió en el año 2021 tras sufrir un grave accidente de tránsito sobre la avenida Ducós.

Los presentes pintaron una estrella de color amarilla para homenajearlo y recordarlo como una víctima de la negligencia al volante. En el lugar, lo recordaron de una manera emotiva y los que encabezaron el encuentro le dedicaron unas palabras.

Este lunes en el programa Buen Día Comodoro, que se emite por Seta TV, Pablo Contreras, referente de la agrupación ‘Estrellas Amarillas’, dialogó acerca de la actividad que se llevó a cabo el último día del fin de semana donde mencionó desde el pequeño homenaje llevado a cabo hasta de la cantidad de fallecimientos que se producen por la mala conducción de autos, camionetas y motos.

Despidos en el petróleo en Chubut: ¿Qué pasa con las indemnizaciones millonarias y el pago de la cuota alimentaria?

“Ayer a la mañana, a las 11, pintamos la estrella de Pablo Randazzo que falleció a los 50 años. Era un trabajador que iba en una camioneta a la una de la mañana donde hace una maniobra, lamentablemente vuelca y pierde la vida en un lugar por un derrame de sangre”, dijo, recordando el momento del trágico accidente en nuestra ciudad.

Mencionando una de las dificultades actuales al volante, Contreras señaló que “a través de la fundación, somos todos padres de víctimas de siniestros viales” y que muchos accidentes que ven a diario “son parte de la negligencia de la conducción temeraria de mucha gente, no solo en Comodoro sino a nivel país”. Destacando la función del grupo, dijo que “buscamos que la gente tome conciencia y se empiece a respetar un poco más el tránsito. Se mueren personas, muchos dicen 'a mí no me va pasar', pero lamentablemente pasa”.

Fin del misterio: la verdad detrás de la pareja "hot" que tuvo una maratón sexual en una plaza de Comodoro

“Hoy, a nivel país, hay más de 10.000 estrellas puestas de diferentes accidentes y muertes en ruta y en ciudades. En Comodoro es la octava, tenemos también en Sarmiento y son nueve en total en Chubut. La semana que viene colocaremos otra más en el centro de la ciudad y será la del enfermero que falleció en las calles Rawson y España”, anticipó.

CRECIMIENTO DE MOTOS Y PREOCUPACIÓN EN COMODORO

Puntualmente en la localidad petrolera, Contreras manifestó que los integrantes notan que hay mayor circulación de motos y que tres motociclistas fallecieron el año pasado ante la ‘falta de respeto’ al volante. “No se respeta el paso del vehículo más chico, la gente anda muy acelerada, sale cinco minutos antes de la casa para llegar en 10 minutos al trabajo. Un directivo de Vialidad Nacional me dijo que Comodoro creció mucho y que las personas salen de los kilómetros pretendiendo llegar al centro en 10 minutos. Para hacer esto hay que tomarse el tiempo de viaje y calcularle una hora para llegar”, opinó.

Ulises Bueno, la estrella del cuarteto, llega a Comodoro para un show imperdible: cuándo y dónde será

Asimismo, también apuntó con la manera de conducir de los comodorenses en donde reconoció que “hay muchas maniobras mal hechas de motociclistas, pero es parte de la falta de capacitación en la educación vial cuando uno va a rendir”. Y sugirió, dejando de lado una vieja costumbre que suelen tener los padres con sus hijos: “lo mejor es hacer un curso de manejo hecho por gente capacitada y calificada, no que tu papá te enseñe a manejar solo. Los que manejaron una moto, rara vez han ido a una academia de motociclistas para ver cómo se conduce”.

“Hemos tratado de ir a hablar con la gente que los fines de semana, pero después, desde el Municipio no me dijeron más nada. Sería importante hablar con ellos, hay gente joven que lamentablemente no entiende que hay una ley de alcoholemia cero, eso hay que respetarlo porque el alcohol mata”.

El violento asalto en Hottys: el policía que desafió a la muerte y a Chipi Rodríguez, el terror de Comodoro

Acerca de la cantidad de fallecidos en el último año, precisó que en Argentina "mueren 4.470 personas en diferentes siniestros viales y eso no baja desde 2017. El rango es entre los 15 y 35 años, muchos bajo el efecto del alcohol, las drogas o la velocidad. Donde podemos, nosotros vamos y hacemos la charla con discusión en los medios", resaltó Contreras.

Por último, concluyó planteando cuál es la pena a la que se busca llegar para los conductores que maten al volante: “se está buscando que tenga entre los cinco y 12 años de prisión, tuvimos un caso muy reciente donde una persona mató a cuatro en Puerto Madryn: dos nenas de siete y nueve años, un papá de 45 y la tía. Esa persona quedó libre, la jueza lo dictó así, pero para las organizaciones debe estar preso por manejar de manera temeraria”, cerró.

El puerto de Comodoro pide que la empresa Patagonia Argentina se retire del predio que utiliza como terminal

El domingo homenajearon a Pablo Randazzo a cuatro años de su muerte

Familiares, amigos e integrantes de la Fundación Estrella Amarilla, homenajearon a Pablo José Randazzo, un hombre de 50 años que falleció en 2021, en un accidente de tránsito. También estuvo presente personal de Bomberos.

De esta manera, en una emotiva jornada, pintaron una estrella amarilla, sobre la Avenida Ducos y Democracia, en pleno centro de la ciudad. “Conmemoramos 4 años de tu partida”, indicaron en una publicación.

El domingo 21 de marzo de 2021 por la madrugada en Comodoro Rivadavia, ocurrió un trágico accidente de tránsito, cuando una camioneta Ford Ranger volcó en la Avenida Ducos. El conductor perdió la vida en el acto.

Se picó en Comodoro FC - Rada Tilly: piñas, patadas, corridas y tres expulsados

El siniestro se produjo alrededor de la 1:30 a.m., cuando Randazzo intentaba sobrepasar a un Peugeot en una maniobra habitual de tránsito. Al perder el control, la camioneta volcó antes de llegar a la Capilla “Santuario de Schoenstatt”. La policía local intervino en el lugar y labró las actuaciones correspondientes.