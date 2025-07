Holdich, el único centro de escalada de Comodoro Rivadavia que crece entre chicos y adultos

En un galpón de la calle Aristóbulo del Valle al 1.436, un frente blanco con letras de color naranja anuncia “HOLDICH, Centro de Escalada”.

—¿Escalada? ¿Centro? ¿Y esto qué es? —podrían preguntarse quienes pasan por el frente, apurados hacia el trabajo o sumergidos en algún problema puntual.

Pues sí, para quienes no están en tema, la escalada en muros es un deporte, tal vez no muy popular en nuestra ciudad, pero que reúne cada vez más seguidores.

Treparse a una pared con manos y pies, avanzar en alturas con diferentes inclinaciones, mantenerse y aguantar el propio peso, y cuando la caída es inminente, dejarse caer en un colchón.

La idea es contarles la historia desde el principio: - ¿Qué tiene que ver Holdich en toda esta cuestión deportiva? –

LA HISTORIA DEL GALPÓN

La propietaria del centro es Miki Clemente, nieta de Don Benito Clemente, nació en la zona de Holdich, estación de ferrocarril que unía Comodoro Rivadavia con Sarmiento, ubicada sobre Ruta Provincial N.º 37, cerca de la zona del Tordillo.

La familia era ganadera y compró este terreno en la década de 1950 para convertirlo en una forrajera. Según cuenta la esposa de Don Benito Clemente, el costo de la propiedad fue el equivalente al valor de la venta de un año de lana.

El galpón se construyó, pero la forrajera quedó solo en una ilusión y se alquiló para diferentes usos: fue depósito, pelotero, y allí funcionaron varios comercios. A veces, el abuelo Benito le pedía a Miki que pasara por el local y, desde el auto, lo miraba con melancolía: “Qué lindo sería que alguien de la familia haga algo acá”.

El galpón estaba firme en Aristóbulo del Valle y la vida continuaba a pesar de que algunos sueños no se cumplían. En 2021, Miki viajó a Estados Unidos por un intercambio cultural, donde tuvo su primer contacto con la escalada.

DE EE.UU. A COMODORO RIVADAVIA

“Una de mis primeras amigas en Estados Unidos me preguntó: ¿alguna vez escalaste? No sé de qué se trata eso, le respondí; pensé que me iba a llevar a una montaña”, recordó Miki.

La montaña nunca apareció, ya que fueron a un gimnasio y ella conoció por primera vez lo que era una palestra. A partir de ese día, no paró de practicar y apasionarse por este deporte.

Cuando regresó a Comodoro Rivadavia, con alegría se encontró con el Club Andino Patagónico, que funcionaba en el Club Typac y, por un tiempo, pudo despuntar el vicio por esta actividad. Sin embargo, por diferentes motivos, el club cerró y se acabó el deporte para Miki y el grupo que lo practicaba.

Listo, terminó la parte de la historia que tiene que ver con el edificio y los deseos de Miki; no refunfuñen, lectores, es importante conocer el contexto. Las cosas se vuelven interesantes y valiosas cuando se conoce el origen.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESCALADA EN MUROS?

La escalada en muros —también conocida como boulder— es un deporte que se realiza en paredes de hasta 5 metros de altura, con un colchón de caída.

Las paredes poseen inclinaciones y tomas de diferentes tamaños, que son las que se utilizan para trepar con pies y manos. Se organizan desafíos o bloques específicos que los escaladores deben utilizar para subir.

Nadie se para frente a la pared y sube a tontas y locas; no, antes se debe analizar el desafío y pensar en la ruta a seguir.

¿CÓMO SON LAS CLASES DE ESCALADA?

Para practicar este deporte no se necesita ninguna condición en especial, solo ganas de tener una experiencia diferente y, obviamente, entrenar y practicar. No hay límites de ningún tipo, solo los que se imponen las personas: -No sé, tengo miedo, ¿y esto qué será? ¿Y si me caigo? –

“En las clases para principiantes se explica todo lo relacionado con el muro: qué es un bloque, una toma, cómo usar manos, pies y brazos, y también cómo caer”, explicó Miki.

Al parecer, la mayoría de los que se acercan a este deporte se ven atrapados por sus muros y se convierten en una de sus prácticas favoritas.

Paula Saccone, una de las concurrentes del Holdich Centro de Escalada, compartió: “A mí la escalada me ayudó a superar mis miedos. Cuando estoy arriba, me pregunto para qué estoy ahí, pero cuando completo un desafío, me surge la sensación de querer más”.

LOS BENEFICIOS DE LA ESCALADA

“Este deporte no solo trabaja la parte física, sino también la emocional. Acá te caés y tenés que levantarte e intentarlo otra vez; se trabaja mucho la frustración,” indicó Miki.

En la escalada en muros se trabaja la toma de decisiones, la flexibilidad, la fuerza y se fortalece el corazón. Se utiliza el peso del propio cuerpo y los más avanzados suelen agregar más.

Sebastián Echaniz, uno de los profesores del centro, resaltó: “La escalada permite el desarrollo de la conciencia corporal y del control”.

Sebastián se ríe porque, en las primeras clases, los alumnos se aquejan del dolor de los dedos o de los antebrazos. Alguna vez, a una amiga le tuvieron que cortar la carne o abrir una botella, ya que había quedado sin fuerzas en las manos.

Estas cosas no son más que anécdotas que, después de algunas clases, desaparecen. Y claro, ¿quién los manda a trepar paredes como si fueran monos? Los primates se caen y no pasa a mayores. ¿Pero qué pasa con cuando se caen las personas?

LAS CLASES Y LA SEGURIDAD

La regla principal de seguridad es que, si alguien está en el muro, los demás deben bajarse del colchón para evitar golpes. Otra condición es caer correctamente, con los pies apoyados o de cola, sin resistirse al golpe.

Durante una clase, se hace un precalentamiento de los músculos y las articulaciones; luego se calientan las manos, se practican y prueban los agarres. Todo esto se hace en el piso y luego se pasa al muro. Se camina en él y se prueban también los pies.

CLASES PARA LAS INFANCIAS

Según la experiencia de Miki, los más pequeños son los más ágiles y desestructurados a la hora de escalar la pared. Hay diferentes grupos para niños de 4 a 12 años.

Este deporte los mantiene activos y les enseña a tolerar la frustración, sentimiento que suele dominarlos cuando las cosas no salen como ellos desean.

“En Holdich tenemos 2 profesores de educación física para las infancias, ya que los monitores de escalada no tenemos formación pedagógica”, afirmó Miki.

MONITORES DE ESCALADA

En el Centro de Escalada, este año se realizó una capacitación para monitores de escalada, dictada por la Federación Argentina de Andinismo. Esto les otorgó una certificación a nivel nacional y, de esta forma, ampliaron sus conocimientos sobre la seguridad en los muros, tipos de materiales, equipos, etc.

Diez monitores realizaron esta certificación, que los habilita para prácticas tanto en boulder como en escalada con cuerda sobre roca.

TIPOS DE ESCALADA Y DÓNDE PRACTICARLAS

¿La escalada boulder en paredes de hasta 5 metros y con colchón de caída es la única? No, existe también la escalada deportiva, con cuerda, en altura, y también la escalada de velocidad, aunque esta última es menos popular.

En Comodoro Rivadavia no hay lugares exteriores y naturales para realizar ninguno de estos tipos de escaladas, ya que el terreno es arcilloso. Para encontrar rocas, hay que viajar al interior de Chubut, como la zona de Piedra Parada, por ejemplo, o algunas zonas de Santa Cruz.

El ambiente de camaradería se construye en torno a las tomas y desafíos a enfrentar en las paredes, y allí, mujeres y hombres comparten el objetivo común de lograr avances. En Holdich no es todo fuerza; también hay espacio para compartir cosas ricas y recomponer el cuerpo después de tanto trabajo.

BRÛLÉE PATISSERIE

En el ingreso a Holdich hay unas cuantas mesas tipo bar y un olor a café que desorienta; el ruido del vapor de la cafetera y un exhibidor con mini tortas exquisitas pone en duda a quienes ven a escalar: ¿Cómo o trepo? Tal vez un cafecito, antes de comenzar, para revitalizar el cuerpo y luego sí, un buen bocado de pastelería fina.

Queridos lectores, por lo menos en este texto, ya no hay más argumentos para convencerlos de que se animen a escalar.