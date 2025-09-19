Histórico desfile en Comodoro: 33 jardines celebrarán el Día del Estudiante

Este lunes 22 de septiembre, las calles del centro de Comodoro Rivadavia se vestirán de fiesta para un evento sin precedentes: por primera vez, 33 escuelas de Nivel Inicial de la Región VI participarán en un desfile masivo para celebrar el Día del Estudiante. La jornada, titulada “Hablemos de derechos, escuela y familia como aliados”, busca ir más allá del festejo tradicional para convertirse en una poderosa acción pedagógica y de visibilización de los derechos de los niños y niñas.

La propuesta, que involucra a miles de pequeños estudiantes, sus familias, equipos docentes, auxiliares y directivos, se desarrollará en dos momentos del día para facilitar la participación de todas las instituciones. El turno mañana comenzará su concentración a las 9:00 horas, mientras que el turno tarde lo hará a las 14:00 horas.

Una celebración con profundo sentido pedagógico

Lejos de ser un simple acto festivo, la iniciativa se fundamenta en la oportunidad de poner en práctica y hacer visibles los derechos de las infancias, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa nacional. Según los organizadores, la celebración se convierte en un espacio que reafirma que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, al juego, a la participación, a la identidad, al cuidado, a la protección, a la salud y a la libre expresión.

En este sentido, el Nivel Inicial es considerado un ámbito privilegiado para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. Por ello, se busca resignificar esta fecha en una jornada que celebre a las infancias en toda su diversidad, promoviendo la inclusión, el respeto mutuo y el derecho a aprender en un ambiente cuidado y afectivo. Cada estudiante se convierte así en protagonista de su propia trayectoria escolar desde los primeros años.

Un desfile histórico: recorrido y organización

El evento marcará un hito en las celebraciones estudiantiles de la ciudad. La participación conjunta de 33 jardines en un desfile céntrico es una acción inédita que busca poner en valor el rol del Nivel Inicial, la importancia de la primera infancia y el papel central de la escuela en la construcción de ciudadanía.

La logística del desfile está organizada en dos turnos:

Turno Mañana: La concentración será a las 9:00 horas en la calle Mitre, entre Rivadavia y Ameghino.

Turno Tarde: La concentración se realizará a las 14:00 horas en el mismo punto de encuentro.

Desde allí, las columnas de niños, niñas, docentes y familias recorrerán las calles céntricas, como Mitre y San Martín, para luego dirigirse hacia la zona de la Costanera. Se espera que durante el recorrido, los grupos puedan expresar con creatividad y alegría los conceptos trabajados en las aulas sobre sus derechos, utilizando pancartas, colores y canciones. Se solicita a los automovilistas circular con precaución por la zona durante los horarios del evento y se invita a toda la comunidad a acompañar y aplaudir el paso de los pequeños.

Gran cierre musical con Santino y sus Musinavegantes

Como broche de oro para ambos turnos, el desfile culminará en la Costanera local con un espectáculo musical en vivo. El show estará a cargo de Santino y sus Musinavegantes, una reconocida banda de música infantil que, a través de sus canciones lúdicas y educativas, invita a los más chicos a un viaje de imaginación y aprendizaje.

Este cierre festivo no solo servirá como recompensa para los participantes, sino que también reforzará el mensaje central del evento: el derecho al juego y a la expresión artística como parte fundamental del desarrollo infantil. Se espera que sea un momento de encuentro y alegría compartida entre todas las instituciones, consolidando la alianza entre la escuela y la familia en un marco de celebración comunitaria.