Histórico: Aerolíneas Argentinas logró su primer balance positivo desde 2008 y no pidió fondos al Estado

El último balance aprobado por la asamblea de accionistas marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Aerolíneas Argentinas. Después de más de una década de números en rojo, la compañía presentó un ejercicio en el que los ingresos superaron a los costos operativos, revirtiendo una tendencia que parecía estructural en la gestión de la línea aérea estatal.

La información fue confirmada por la empresa a través de un comunicado oficial en el que se destacó que el resultado se obtuvo sin la utilización de aportes del Tesoro para cubrir gastos corrientes. La política de “cero asistencia financiera” se mantuvo durante todo 2024 y, según el nuevo plan de acción aprobado por el Ministerio de Economía, seguirá vigente en 2025.

Aerolíneas Argentinas logró un resultado contable neto positivo de $ 271.000 millones (equivalentes a u$s 129,1 millones) y un EBIT –ganancias antes de intereses e impuestos– de u$s 56,6 millones. Se trata del primer balance positivo desde la reestatización de 2008.

Para dimensionar el alcance del hito, basta recordar que la compañía arrastraba una pérdida operativa promedio de u$s 400 millones anuales en los últimos 16 años. En 2023, por ejemplo, el rojo había sido de $ 385.000 millones y un EBIT negativo de u$s 390 millones. El salto, entonces, significó una mejora de más del 170% en apenas un año.

La empresa atribuyó la recuperación a varios factores: una programación más eficiente que eliminó rutas deficitarias, una estructura de personal reducida a su nivel más bajo en 15 años y la baja relativa del precio del combustible respecto de 2023. A través de programas de retiros voluntarios, se desvincularon 1600 empleados y se eliminaron 85 cargos jerárquicos, incluyendo direcciones y gerencias.

En cuanto a la performance de mercado, los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) muestran que Aerolíneas mantuvo en junio un 58% de participación en vuelos de cabotaje, aunque por debajo del 62% que había alcanzado en el mismo mes del año anterior. Pese a la caída, la empresa sigue liderando el segmento local.

El resultado se presenta como un cambio de paradigma para una compañía que, desde 2008, demandó alrededor de u$s 8000 millones en transferencias del Estado. En la primera mitad de 2025, según se informó, la línea aérea no solicitó ningún tipo de aporte extraordinario y prevé cerrar el año con un resultado operativo favorable de $ 59.000 millones.

Para el Gobierno, el desempeño de Aerolíneas representa un alivio en medio del ajuste de las cuentas públicas. Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el plan presupuestario vigente confirma la posibilidad de mantener la empresa sin asistencia del Tesoro, lo que constituye un antecedente inédito en la gestión estatal de la aerolínea.