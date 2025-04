Cada noche, se escriben 180 historias de superación en las aulas de Comodoro Rivadavia. Bajo la modalidad EPJA (Educación de Personas Jóvenes y Adultas), hombres y mujeres asisten a la escuela nocturna para retomar aquellos estudios que quedaron postergados. En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly funcionan 22 Centros Educativos —con turnos matutinos y vespertinos— que abren sus puertas a quienes, a su ritmo y según sus tiempos, deciden que nunca es tarde para aprender.

Blanca Domsky (79), María Rosa Moreno (62) y Faustino Sainol (58) relatan su experiencia de volver a las aulas, ahora como abuelos, y de cómo han decidido retomar sus estudios para darle la revancha a una vida que les puso muchos desafíos.

"Mi nieta veía carteles anunciando la posibilidad de estudiar y, de sorpresa, me inscribió. Me dijo: ‘Anda a la escuela, que la directora te está esperando’. -¡Bienvenida! –me dice Vanesa, la vicedirectora–. ‘Usted es la alumna nueva; fue su nieta quien la inscribió. Me causó mucha alegría venir porque era algo hermoso para mí, algo que yo creía muy lejano pero era porque no me dieron la oportunidad de estudiar. Ahora ya estoy en el secundario”, cuenta Blanca que hoy está celebrando sus 79 años.

En este tiempo, fue escolta, hizo la promesa a la bandera en cuarto grado y hoy cursa tercer año de la secundaria. Nació en Misiones y, siendo apenas una niña, tuvo que dejar la escuela. A los 11 años ya estaba trabajando: “le limpiaba la habitación a un tío soltero y él me pagaba”. Más tarde, con algo de dinero que pudo ahorrar, se vino a Comodoro Rivadavia. Se casó, crió a sus tres hijas y enviudó joven. Entonces comenzó a trabajar. Siempre la vida primero, las urgencias y nunca hubo lugar para elegir.

Como Blanca, muchos adultos se están animando a volver a las aulas. Vienen con mochilas pesadas, historias de responsabilidades prematuras y oportunidades truncadas. Pero también traen ganas, voluntad y el deseo de aprender para valerse por sí mismos.

La historia de María Rosa Moreno (62) es similar. Oriunda de Tucumán, trabajó en casas de familia desde los once años, tras el fallecimiento de sus padres. A los quince se casó y se mudó a Comodoro, donde se dedicó a criar a sus ocho hijos, quienes hoy le han regalado treinta nietos y cuatro bisnietos. En la madurez, encontró el tiempo para retomar aquello que tanto le gustaba de chica: estudiar. Este año termina la primaria y espera, el próximo, comenzar primer año. “Yo quiero terminar, ese es mi anhelo. No veo la hora de que pase el sábado y el domingo para ir a la escuela de vuelta. Le pido a la seño que me dé más tareas y mis compañeros se enojan conmigo. Soy buena en matemáticas.”

¿Qué es EPJA?

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) es una modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de aquellas personas que no pudieron completar sus estudios en la edad establecida reglamentariamente. Tiene un enfoque flexible y modular, que permite a los estudiantes avanzar según sus tiempos y circunstancias personales.

En la provincia de Chubut, la EPJA se implementa a través de diversos centros educativos que ofrecen niveles primario y secundario, adaptados a las necesidades de jóvenes y adultos. En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly funcionan 22 centros a los que asisten 180 alumnos.

Faustino Sainol tiene 58 años y toda una vida de trabajo. Empezó desde chico y pasó por distintas industrias. La experiencia la tenía, pero no sabía leer ni escribir, y eso le impidió ascender laboralmente. “Un día llegó mi esposa a la casa y me dijo: ¿vamos a estudiar?; y comenzamos. Ella terminó la primaria y ya está en el secundario. Yo estoy en cuarto grado y mi objetivo es terminar; es algo que es un bien para mí a pesar de que soy una persona grande. Antes, por ejemplo, cuando iba al banco tenía que pedirle ayuda para algunas cosas, llenar papeles o para leer a ver qué decía.”

Una nueva oportunidad

Cuando Blanca, María Rosa y Faustino comenzaron la escuela, no solo retomaron los estudios, también descubrieron un mundo nuevo que ya no quisieron dejar. Entre cuadernos, sumas y lecturas, comprendieron algo muy valioso: que el saber no solo enseña, sino que también libera. Blanca repasa sus logros y se siente orgullosa: “Es lindo, la maestra es muy cariñosa, muy buena, los compañeros también. Fui escolta de la bandera dos veces, prometí aquí la bandera. Tengo muchos logros hermosos en la escuela. Puedo leer, puedo entender sin tener que estar preguntando ni que me digan. Esto me ayudó mucho, me abrió el entendimiento para que yo pueda valerme sola”, dice.

A María Rosa la mueve el entusiasmo por seguir aprendiendo. “Mis hijos me dicen que tengo que seguir; que yo puedo. Así que yo les digo que vayan preparando el sombrerito (de egresada); dicen que cuando egrese me van a llevar a la costanera a pasear en chata. Me gustaría —dice sonriendo— para mí estudiar es lo más lindo; me encanta y estoy recontenta.”

La escuela te está esperando

Si tenés más de 16 años y querés retomar tus estudios primarios, la EPJA N° 613 te ofrece una oportunidad real para hacerlo. Podés elegir entre la modalidad presencial o semipresencial, adaptando la cursada a tus tiempos. Además, hay centros educativos distribuidos en distintos barrios, para que estudies cerca de tu casa. La formación es por proyectos y abarca alfabetización, formación integral y profesional. No importa en qué etapa hayas dejado, podés empezar desde cero o continuar desde donde lo dejaste. Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede de la Escuela N° 52 (Av. Kennedy y Martín Fierro), de 15 a 21 hs, o al 297 477 7847.