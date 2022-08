Este jueves por la mañana el hogar en el que vivían un matrimonio, sus dos hijos adolescentes y sus seis mascotas en el barrio Laprida fue completamente consumido por las llamas.

La policía logró rescatar a una menor que se encontraba en el interior, y que fue trasladada al Hospital Alvear. Precisamente, la joven estuvo en observación y con oxigeno durante unas horas, pero ya se encuentra en buenas condiciones.

Angie Cossio, rescatista de mascotas de Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR y aseguró que esta jornada fue "muy triste y lamentable con pérdidas materiales, mascotas, gracias a Dios la familia todos ellos están bien. Solo se lamentan los perritos y gatitas que se encontraron carbonizadas, sus cuerpitos estaban ahí", comentó.

Precisamente, una de las gatitas se convirtió en heroína y salvó a la adolescente del incendio. "Estaba durmiendo, ellos habían salido a hacer tramites, a trabajar y casualmente la gatita que luego encontraron muerta en horas de la tarde fue quien la despertó. Gracias a eso ella se salvó, con la ayuda de un vecino que la sacó por ventana", detalló.

De los animales que habitaban dentro de la vivienda, solamente "hay una perrita que logró salir del hogar, tamaño pequeño, cola corta, color té con leche que no apareció y no se la pudo ubicar, es la única que aún no aparece. Creemos que se escapó ya que es chiquita y muy escurridiza, pensamos vio un hueco y escapó", añadió.

Respecto a los seis perros que vivían en el patio de la casa, "se salvaron gracias a la ayuda de una rescatista de la zona, quien acudió al llamado y los cargó en su camioneta, los llevó a un terreno y los puso a salvo", indicó.

En cuanto al motivo del incendio, Angie aseguró que la familia "no tenía gas pero se calefaccionaban con una salamandra y al parecer eso fue lo que estalló, el vidrio del artefacto ya que estaba prendida hace varias horas"

"Pedimos colaboración para que puedan volver a tener un techo, tirantes, chapas, todo sirve para empezar de nuevo. Empiezan de cero y todo cuesta, la gente respondió muy bien con alimentos para los perros, colchones, heladera, productos de limpieza", aseguró. La familia quedó con lo puesto, y está compuesta por el matrimonio y tres hijos (dos varones y una mujer). Precisan talles de ropa (XXL, XL, L y M para ambos género) y calzado (38, 39, 40, 41 y 42).

Por último, la rescatista remarcó el acompañamiento de los funcionarios municipales que ofrecieron ayuda, medios de comunicación y toda la repercusión que ha tenido la triste noticia hasta el momento.

"Le damos muchas fuerzas para que puedan salir adelante, lo que más le duele es su mascota, porque lo material se recupera pero los momentos con sus animales no", se lamentó Angi que espera la solidaridad de los comodorenses para ayudar a su amiga Raquel, quien perdió todo en el día de sus cumpleaños.

Quienes puedan colaborar con la causa, deben comunicarse con Angie al 2976250391.