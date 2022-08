Miguel, un chofer de la línea 74 en Buenos Aires, armó un grupo de WhatsApp donde es avisa los pasajeros que toman a diario el colectivo, sobre su recorrido.

La idea principal que es las personas no tengan que esperar varios minutos en la calle a que llegue el transporte público y más ahora con las bajas temperaturas del invierno.

Los pasajeros de esa línea se muestran contentos y destacan el accionar del colectivero que en cierta forma logra hacer un cambio positivo en sus días.

Es por esto que uno de ellos decidió contar esta linda experiencia en Twitter. Como era de esperarse, el tuit se volvió viral y cosechó cientos de comentarios, donde los usuarios opinaron al respecto de la gran actitud que tiene el Miguel, el chofer.

"Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUEL", escrcibió.

