Héroe sin capa: Durante una tormenta, se metió debajo de un puente para rescatar a una perra y sus cachorros

El pasado lunes una tormenta afectó a distintos puntos de Mendoza y mostró toda su intensidad en el Valle de Uco, con abundante caída de agua en varias localidades.

A raíz de esta situación, un vecino de Tupungato se convirtió en el héroe sin capa al salvar a una perra y sus cachorritos, que estaban debajo de un puente y casi mueren ahogados.

Según detallaron distintos medios mendocinos, todo inició cuando la can alertó con ladridos a las personas que estaban en el lugar, en gestos de que algo no anda bien y que necesitaba auxilio de seres humanos. Es por esto que los vecinos revisaron el lugar y entendieron qué estaba pasando: la cría del can estaba debajo de un puente muy estrecho y corrían riesgo de morir bajo el agua.

Rige una alerta por temperaturas de 39°C y vientos en cuatro provincias

Lejos de darse por vencidos, los pobladores utilizaron herramientas, hicieron un gran esfuerzo para sacarlos, pero no tuvieron éxito. Allí fue cuando apareció Pedro Chafalá, un voluntario que se ofreció para meterse y liberarlos.

“Había mucha gente, vecinos. Y en ese momento llegó personal de municipio, pero no podían. Estaban los cachorros a mitad de puente y no iban a poder, era estrecho. Pero yo podía, hasta un cierto punto, pero llegué y los pude sacar uno a uno”, comentó en El Cuco Digital.

Afortunadamente los animalitos se encuentran en óptimas condiciones y cuando cumplan los 45 días serán dados en adopción.