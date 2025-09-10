Hermosa historia en la Patagonia: no tenía botines y sus compañeros se los compraron

Durante uno de los últimos entrenamientos, antes de enfrentar a Círculo Italiano por la Liga Confluencia, Uriel, integrante de las formativas de Cipo, sufrió la rotura de sus botines. La situación lo afectó profundamente, ya que no contaba con otro par para jugar el partido. Inicialmente, un compañero de la categoría novena le prestó unos botines usados, pero eran demasiado grandes y resultaban difíciles de usar.

La iniciativa de los compañeros

Al ver su frustración, los integrantes de la categoría décima decidieron actuar. Crearon un grupo de WhatsApp para organizarse y juntar fondos mediante una billetera virtual. En menos de un día lograron reunir el dinero necesario para comprar unos botines nuevos en Botines Oro, en Fernández Oro. La votación para elegir el modelo estuvo a cargo de todos los chicos, asegurando que la sorpresa fuera perfecta.

Marcos y Joaquín, del comercio, se conmovieron con la historia y ofrecieron un descuento especial, acompañando la iniciativa de los chicos y dejando un mensaje que decía “Todo vuelve” para cada uno de los 20 participantes de la colecta.

La sorpresa y el gran partido

El viernes por la tarde los botines fueron entregados a Uriel junto con una carta escrita por sus compañeros. La emoción del joven fue inmediata y, al día siguiente, jugó destacadamente contra Círculo Italiano, demostrando que el gesto de solidaridad había tenido un efecto positivo en su ánimo y desempeño.