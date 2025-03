Héctor Daer anunció un nuevo paro de la CGT: será de 24 horas y antes del 10 de abril

La CGT confirmó que llevará a cabo su tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, el cual está programado para llevarse a cabo antes del 10 de abril, según lo anunciado por el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, durante el congreso de la UTEP que se realizó este jueves.

Del encuentro participaron también Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros, Carlos Acuña, líder del gremio de empleados de estaciones de servicio, y Octavio Argüello, secretario general de la CGT.

La propuesta del paro será debatida el jueves próximo en una reunión del Consejo Directivo de la CGT y luego refrendada en un plenario de delegaciones regionales, según manifestó Daer.

El co-titular de la agrupación anunció que tienen previsto llevar a cabo la medida de fuerza antes del 10 de abril, con el objetivo de no coincidir con el feriado del 2 de abril ni con la marcha de los jubilados que se realiza los miércoles.

Se viene un nuevo fin de semana largo en marzo: cuándo será y cuál es el motivo

El referente de la CGT dio por hecho que el gobierno “pisa las paritarias” y que además nunca existió un punto en común de buena relación. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, consideró en comunicación con Infobae.

Además, Daer amplió y señaló: “Nosotros vamos a ser respetuosos de que el día jueves de la semana que viene vamos a tener una reunión del Consejo Directivo que ya está convocada para esa fecha pero lo que sí consensuamos todos los que estamos acá, y los vamos a invitar a que nos acompañen a construirlo, es un paro por 24 horas antes del 10 de abril”.

Este miércoles cortarán el agua en un barrio de la zona norte de Comodoro

“Este gobierno no se pone colorado cuando dice en Davos que va a eliminar el femicidio”, subrayó el referente de la CGT. “Vienen pisándonos los salarios, utilizando el instrumento de la homologación para apretar a cámaras empresariales y a sindicatos, algo que jamás se usó de esta manera para ir con salarios por debajo de la inflación, salarios a la baja”.