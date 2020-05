BUENOS AIRES - Los nuevos decesos corresponden a tres mujeres de 79, 80 y 83 años residentes en la ciudad de Buenos Aires, según el parte oficial difundido este viernes a la mañana.



Al encabezar el reporte diario para informar sobre la evolución de la enfermedad, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, subrayó que -a diferencia de lo que sucede especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- "más del 80% del país no ha presentado casos de coronavirus o tienen casos importados, o no tienen casos desde hace más de 15 días o tienen casos en situación de control".



En ese sentido, se destacó que las provincias de Formosa y Catamarca no registriron casos de Covid-19, que sólo hubo casos "importados" en La Pampa y que las jurisdicciones de Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego, San Luis, Chubut, Santa Cruz, La Pampa no han detectado nuevas infecciones en los últimos 14 días o más.



Además, subrayó que las ciudades de Rosario y Ushuaia ya no presentan transmisión comunitaria del virus Sars Cov-2. Distinto panorama se vive en la zona del gran Resistencia, Río Negro y en el AMBA, con este último conglomerado que ayer concentró más del 90% de los casos detectados y es el que acumula mayor cantidad de contagios desde la llegada de la pandemia al país.



Vizzotti indicó que durante las reuniones de expertos y funcionarios que se realizaron en las últimas horas, se destacó el “gran éxito" para controlar la transmisión del coronavirus "en la gran mayoría del país" ya que en "más del 80% de los departamentos (sanitarios)" se tiene una situación de control.



La funcionaria explicó que "la Ciudad tiene tres dinámicas de transmisión que son los barrios populares, las instituciones cerradas de los geriátricos, y el resto de la ciudad".



"Se ve una situación particular en los barrios populares que tiene un aumento por dos sistemas de vigilancia: el auto-reporte al sistema de salud que tenemos desde el principio y el sistema de búsqueda intensificado del (programa) Detectar".



Vizzotti señaló que ese segundo dispositivo es "más sensible" ya que "genera búsquedas activas en lugares donde están reportados casos" y que en esos lugares "se van a detectar casos probablemente más leves, que son detectados precozmente".



Sin embargo, la funcionaria fue taxativa para aclarar que el objetivo no es sólo decir que "hay más casos, sino que la intervención es el aislamiento de esa persona para su cuidado y para que no transmita a sus convivientes" en contextos donde el distanciamiento hogareño y social es más difícil de cumplir.



En la provincia Buenos Aires también se están realizando operativos Detectar bajo la metodología "casa a casa" con una "detección menor de sospechosos".



"(El objetivo) es poder minimizar la transmisión y no avanzar a un estadío que requiera mayor preocupación como en el barrio Padre Mugica de Retiro (ex villa 31)", abundó.



En la Argentina hay 9.931 casos de coronavirus, con 3.062 personas recuperadas, 6.450 pacientes con la infección en curso y 419 fallecimientos.



La tasa de letalidad es de 4,2 por ciento de los casos confirmados y la de mortalidad general es de 9,2 por cada millón de habitantes.



Respecto a los confirmados, 947 (9,5%) son importados, 4.334 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.154 (31,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 39 años y afectando en un 51,3% a varones y en un 48,7% a mujeres.



Ayer fueron realizadas 4.589 nuevas muestras y desde el inicio del brote se hicieron 121.278 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.672,7 muestras por millón de habitantes.