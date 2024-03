Esta semana se confirmó el primer brote de encefalomielitis equina en Chubut. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indicó que el caso positivo surgió de muestras tomadas a equinos en Rawson, y la provincia se sumó a las 17 que ya han confirmado casos.

El médico veterinario Walter Castro (M.P. 141) precisó a ADNSUR que los dos casos fueron detectados luego de que “un veterinario de la zona apareció con síntomas similares a los de encefalomielitis”, y a partir de la intervención del SENASA, se verificaron los casos positivos. "Afectó a dos caballos, uno de ellos falleció y el otro está bien", dijo.

A continuación, explicó que este virus puede contagiar a humanos provocando "una enfermedad muy suave similar a cualquier estado gripal (fiebre y dolor en el cuerpo) y rara vez es mortal". No obstante, aclaró que "la vacuna puede ser mortal si se aplica en una persona", ya que solo es preventiva para los animales.

“Para los animales circula como un virus neurológico pero a las personas transita como un estado gripal pero no es peligroso”, distinguió.

Sobre cómo es la transmisión de la enfermedad, el profesional explicó que “la transmisión es a través de mosquito y el viaje de un lado a otro lo hacen –aparentemente- las aves migratorias. Puede ser que hayan migrado aves de algún lugar que estaba contaminado y se lo pasaron a los mosquitos que son el vector común”, detalló.

VACUNACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS CABALLOS

Castro señaló que a partir de los casos positivos detectados en Rawson y con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, se dispuso la vacunación obligatoria para los caballos.

“Para que los caballos se desplacen de un lugar a otro, tienen que ser vacunados de manera obligatoria. Si no se vacunan SENASA no va a autorizar el traslado. No es una enfermedad nueva. Hasta el 2016, se vacunaba contra ‘encefalomielitis equina’ porque era obligatorio. En ese momento y ante la ausencia de casos, se suspendió la vacunación pero -después de siete años- volvieron a aparecer casos en el litoral argentino”, recordó.

“La vacuna cuesta $16.000 aproximadamente y evita que los caballos se puedan contagiar, puedan fallecer o que se enferme una persona”, destacó.

“Afortunadamente, hay muchas consultas por las vacunas y gente interesada en aplicárselas a sus caballos. Hay disponibilidad de vacunas pero el procedimiento lo tiene que realizar un profesional veterinario como lo indica SENASA”, destacó.

Finalmente, el veterinario aclaró que se aplican dos dosis de vacunas con un lapso de 21 días entre cada una. "De esa manera, quedan cubiertos. En el año, se repite una sola vez”, completó el veterinario Walter Castro quien presta servicio en la División Seguridad Rural de Trelew, tiene su Veterinaria propia y recorre toda la provincia para cumplir funciones de su especialidad.