COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Comodoro Rivadavia registró en los últimos cinco días, un total de 64 casos positivos de coronavirus de personal de salud, 25 de ellos confirmados este miércoles por la noche, y la situación en el sector se vuelve cada día más complicada debido a la falta de personal y al aumento de internaciones.

Gustavo Blanco, director del Hospital Alvear, confirmó – a ADNSUR - que en la institución aumentaron los casos de aislamiento en este contexto: “Tenemos 46 personas aisladas, que para el número que tenemos que es cerca de 300 (trabajadores) es importante”, dijo.

Según explicó, se trata de casos positivos de Covid-19 y también por ser contacto estrecho de un familiar “eso está llevando a una complicación importante porque genera un hueco en el sistema, todos somos imprescindibles, somos un recurso muy finito”, afirmó.

Asimismo, el funcionario indicó que según los datos epidemiológicos, los trabajadores de la salud no se han contagiado por atención a los pacientes: “Es que hoy ya tenemos circulación comunitaria, y no sabemos si con quién estamos hablando tiene o no covid. Nosotros tenemos las medidas de seguridad pero afuera con la cantidad de casos que hay son todos sospechosos y posibles contagiadores”, afirmó.

Blanco admitió que “la situación está en un momento más que crítico, sumado no solo aumento exponencial de casos en la población que repercute en cantidad de consultas internación y camas”, sino con los contagios en el personal.

Por su parte, la titular del Área Programática Sur, informó que "hoy hay 121 personas de la salud aislada en Comodoro", mientras que detalló que "en lo que va del mes de septiembre, en un solo hospital, hubo 240 aislados".