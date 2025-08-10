La Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia informó que se encuentra organizando al menos seis juicios por jurados para la segunda mitad del año 2025, e incluso ese número podría ampliarse en las próximas semanas.

La mayoría de los debates ya tienen fecha fijada y este lunes se iniciará con la integración como juez penal Jorge Odorisio, una audiencia de selección de jurados (Voir Dire) y de constituirse el mismo, las audiencias de debate se realizarán los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto en la sala de audiencias de la Oficina Judicial.

A fines de agosto está programada la audiencia de selección de jurados y el debate en una causa en la cual actuará como juez técnico el Dr. Mariano Nicosia; en tanto que la jueza penal Raquel Tassello tendrá a su cargo la dirección de un juicio por jurados que se realizará a mediados de septiembre en la misma circunscripción.

El día 6 de octubre está fijado el Voir Dire para elegir jurados populares y la jueza que dirigirá las audiencias –tanto el Voir Dire como el juicio- será la Dra. Daniela Arcuri.

Finalmente, se está trabajando en la organización de otros dos juicios más para los meses de octubre y noviembre, con la intervención de los jueces Tedesco y Nicosia; pero no se descarta un séptimo juicio por jurados a realizarse en el mes de diciembre.