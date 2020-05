RAWSON - El secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (Apel), Ángel Sierra, consideró que el acuerdo -para recibir 5 mil millones de pesos en dos tramos firmado por el gobernador Mariano Arcioni con Nación es un “endeudamiento más para la provincia”. Estos fondos servirían para pagar parte de los sueldos de los empleados estatales, pero como paso previo el acuerdo debe ser aprobado por la Legislatura, que no puede sesionar debido a la medida de fuerza que llevan adelante sus trabajadores por los salarios adeudados.



Sierra señaló que los empleados de la Legislatura “no van a volver a brindar los servicios hasta que no perciban los salarios de marzo y abril”.



"Decir que estos 2.500 millones de pesos van a servir para saldar la situación que hoy están padeciendo los trabajadores de Chubut es una tomada de pelo por parte del Gobierno”, apuntó Sierra, según reseña Jornada.

Agregó que “seguir endeudándonos en la provincia no es beneficioso", y detalló que "para los primeros días de junio la provincia necesitaría casi 14 mil millones de pesos para cubrir las masas salariales adeudadas que tiene con todos los trabajadores. Esto es porque 1.400 millones de pesos se deben del mes de marzo, 4.900 millones de pesos que serían la masa salarial de abril y 4.900 de mayo. Más 2.500 millones de pesos para el aguinaldo de junio”.



Además, criticó la postura del Secretario General de ATE, Guillermo Quiroga, quien había expresado más temprano que "sabemos que hay un gremio que está reclamando sus sueldos, pero entiendo que ellos van a poner todo lo que sea necesario para que haya una sesión en la Legislatura. Si eso no sucede, la semana que viene no se pagan los sueldos", y disparó: “Quiroga por ahí se está juntando mucho con los políticos o con los diputados. Yo también le pido un gesto para que venga a apoyarnos a nosotros”.



Fuente: Jornada