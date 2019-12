Los pasajes de avión todavía no pagan el 30% de recargo en dólares

CAPITAL FEDERAL - Los pasajes áereos aún no tributan el recargo del 30%, hasta tanto no sea reglamentada la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, lo que podría ocurrir tras su plublicación en el Boletín Oficial, entre este viernes y el lunes, según indican fuentes oficiales.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva está vigente desde el lunes por la tarde, cuando fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, el denominado dólar "solidario” todavía no rige para todas las operaciones vinculadas con el turismo, aunque si ya empezó a aplicarse en algunos servicios turísticos, como hoteles, alquiler de autos, excursiones y otros.

En el caso de los pasajes aéreos, la norma establece que estarán incluidos en el pago del recargo la “adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación".

Por ende, no hay certezas hasta que no salga esa norma. Fuentes oficiales aclararon que se trataría de un decreto del Poder Ejecutivo que podría salir este viernes publicado en el Boletín Oficial. En tanto, crece la incertidumbre en torno a lo que podría causar este recargo sólo en las aerolíneas que operan en el país, pero que no tienen filiales en la Argentina.

Según lo que se desprende de la ley, está claro que si una viajero compra un pasaje a través de una página web de una aerolínea internacional es en dólares y ahí no habría dudas de que tendría que abonar el impuesto. Pero si la empresa del exterior vende pasajes en pesos a través de una agencia y luego decide dejar esos fondos en una cuenta en el país, sin acceder al Mulc, esa venta debería estar exenta, por lo que no sería tanto problema para las empresas, que también tienen gastos en moneda local (oficinas, catering, el servicio de rampa de Intercargo), analizan por estas horas en el sector.

En el caso de Latam, los vuelos operados por Latam Argentina quedarían exentos, pero no así los del resto de las filiales.

De todos modos, fuentes del mercado también remarcan que todas las aerolíneas tienen acuerdos firmados con los países que establecen las condiciones de operatoria y cómo se giran las remesas a sus países.

“Si se llega a tocar esa forma de repatriar las divisas, tienen que cambiar los acuerdos. Estamos preocupados. La reglamentación es lo que nos va a traer un poco de luz en esta situación de incertidumbre”, dijo una fuente del sector, quien además remarcó que no deberían descartarse acciones de reciprocidad del resto de los países, si es que se confirma que sólo pagarán el impuesto las operaciones en dólares.

Fuente: Infobae