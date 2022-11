Hasbulla en Argentia: Explicaron el motivo por el cual no se sacó fotos con mujeres

Luego de la fuerte polémica que generó la nota que le dio Nancy Pazos a LAM analizando los motivos que llevaron a la eliminación de Mora Jabonirsky de Gran Hermano 2022, la última eliminada de reality de Telefe dijo lo suyo.

“Estuvo en Argenzuela en el programa de Jorge Rial, es muy tímido, muy serio. Como yo soy mujer, por su religión no me podía acercar a él”, relató la panelista sobre su encuentro con el tiktoker.

“Tampoco podía sacarme fotos. No podía quedar fotografiado ni siquiera de lejos, yo en un momento quise sacarme una selfie de lejos y no me dejó. No pueden aparecer fotos. En un momento quise llevarle el mate y les agarró un ataque a todos, ‘¡No! Mujeres no’. Como si estuviera haciendo algo mal. Vas como aprendiendo”, cerró.