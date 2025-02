Harry Styles cumple 31 años: ¿cuál es la inmensa fortuna del joven que era panadero y se convirtió en estrella pop?

Este 1 de febrero, Harry Styles celebra su 31º cumpleaños. El cantante, compositor y actor británico, nacido en 1994, ha logrado convertirse en una figura icónica del pop desde que comenzó su carrera en 2010 como miembro de la exitosa banda One Direction.

La agrupación, que logró posicionarse como una de las más populares del mundo, lanzó cinco álbumes durante su carrera, incluidos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015). Cada uno de estos discos alcanzó la cima de las listas de ventas en varios países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido.

Tras el anuncio de un descanso indefinido de One Direction, Styles dio inicio a su carrera como solista con su primer álbum homónimo en 2017. A este le siguieron Fine Line (2019) y Harry’s House (2022), consolidándolo como un artista de renombre internacional. Gracias a su éxito tanto con la banda como en solitario, y sus incursiones en el cine, Styles ha acumulado una fortuna impresionante.

Según Celebrity Net Worth, un portal especializado en estimar el patrimonio de celebridades, el cantante posee un patrimonio neto de aproximadamente 120 millones de dólares.

Además de su éxito musical, Styles ha sumado a su fortuna con su incursión en la gran pantalla. Su debut como actor fue en la película Dunkirk (2017), dirigida por Christopher Nolan. Más recientemente, participó en Eternals (2021), la película de Marvel, así como en Don’t Worry Darling (2022) y My Policeman (2022).

Antes de alcanzar la fama, Harry comenzó a trabajar en la panadería de su pueblo, W. Mandeville of Holmes Chapel, cuando tenía solo 14 años. Este local, ubicado a menos de una hora de Manchester, ahora se ha convertido en un lugar de peregrinaje para sus seguidores, que visitan la panadería en busca de pan artesanal... y de una foto gigante de Styles. El cartel en la entrada dice: "La gente viaja millas y millas para comprar pan hecho artesanalmente y por Harry Styles".

La localidad ha aprovechado esta fama, creando el tour Harry’s Home, organizado por la comunidad local. Este recorrido lleva a los visitantes por varios lugares importantes de la vida de Styles, como la panadería donde trabajó, los colegios donde estudió, el restaurante donde llevó a Taylor Swift a cenar durante su relación, e incluso el puente donde se rumorea que tuvo su primer beso, el cual hoy está cubierto de grafitis en su honor.