COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Tras el pedido de ayuda del comodorense desaparecido en el Río Aysén, sus compañeros de trabajo realizarán una función de cine solidaria y recaudar fondos para la familia.

El día sábado 15 de febrero se llevará a cabo una función especial del “Cine Solidario”, a las 13 horas. La entrada tendrá un costo de 200 pesos y será a total beneficio de la familia de Ramón Esteban Vásquez. Hay 100 entradas disponibles, y podrán ser retirados en la joyería Suiza, ubicada en San Martín 456.

Esteban Vásquez se encuentra desaparecido desde el sábado 25 de enero a la tarde, cuando la embarcación en la que pescaba junto a familiares en el Río Aysén sufrió un accidente y se dio vuelta. Todos cayeron al agua, tres de ellos fueron rescatados y solo él continúa desparecido.

En las últimas horas, la familia del hombre que ya viajó a Chile hizo un pedido urgente de ayuda económica, para poder solventar gastos de estadía y alimentos para las personas que voluntariamente decidieron ayudar en la búsqueda de Esteban, entre ellos hay buzos comodorenses que viajaron especialmente.

“Necesito asesoramiento y ayuda económico. No me gusta pedir, no me gusta publicar esto, estoy incomunicada si no estoy con wifi prestado, odio la situación, pero me da bronca por mi papá, es muy injusto. Como argentina me siento desamparada”, escribió su hija Claudia en redes sociales. Y dejó un número de un familiar que se encuentra en Comodoro, para quienes puedan brindar ayuda:



CBU: 0170387840000000016700

Alias: FINTA.CAROZO.PILETA

Titular: Barria Stella Maris

Caja de ahorro: 387-167/0

CUIL : 2726996573

Banco Francés