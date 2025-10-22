Hantavirus en Chubut: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

Las autoridades sanitarias de la provincia de Chubut encendieron las alertas tras confirmar, este martes, un caso positivo de hantavirus en la región cordillerana. Se trata de una mujer de 30 años, oriunda de la localidad de Corcovado, que actualmente permanece internada en la Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel (HZE). Su cuadro es delicado y requiere de asistencia respiratoria.

El diagnóstico fue ratificado por el laboratorio del propio hospital cordillerano, que funciona como nodo de referencia regional para esta enfermedad endémica. A partir de la confirmación, la Secretaría de Salud provincial desplegó de inmediato las medidas de control epidemiológico correspondientes. La primera acción fue instrumentar el aislamiento, la asistencia y el seguimiento de los contactos estrechos de la paciente para resguardar la salud del resto de la población y evitar la propagación del virus.

La cartera sanitaria precisó que la situación epidemiológica actual se mantiene dentro de lo esperado para esta época del año y que este es el primer caso registrado en la localidad de Corcovado durante 2025. El equipo de salud continúa realizando el seguimiento clínico y de laboratorio de las personas aisladas.

La investigacion sobre el contagio

La sospecha del caso se inició el pasado viernes 17 de octubre, cuando la mujer presentó síntomas compatibles con la enfermedad. Tras la confirmación por laboratorio el lunes 20, se iniciaron las actividades de vigilancia y control ambiental en la zona de residencia del paciente.

Aunque la investigación sigue en curso, la principal hipótesis sobre la fuente del contagio apunta a una actividad rural. El esposo de la mujer relató a las autoridades que, aproximadamente diez días antes de la aparición de los primeros síntomas, ella estuvo juntando leña en una zona de bosques cercana a Corcovado. Dicho ambiente es considerado un hábitat propicio para la presencia del ratón colilargo ( Oligoryzomys longicaudatus ), principal transmisor del hantavirus en la Patagonia. Equipos especializados realizan tareas de relevamiento y captura de roedores en el área para ser analizados en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, y confirmar la circulación del virus.

Características y síntomas de la enfermedad

El hantavirus es una enfermedad viral grave, transmitida principalmente por la inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores silvestres infectados. Otras vías de contagio menos frecuentes son el contacto directo con excrementos con las mucosas (ojos, nariz o boca) o la mordedura de un roedor. La variante del virus Andes, que circula en el sur argentino, también demostró tener capacidad de transmisión de persona a persona.

El período de incubación es amplio, fluctuando entre 7 y 45 días. Los primeros síntomas son similares a los de un estado gripal: fiebre superior a 38°C, dolores musculares intensos, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin que se presente congestión o mucosidad en las vías aéreas superiores. La etapa más grave es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que puede derivar en una insuficiencia respiratoria severa y shock cardiogénico. Por ello, la consulta médica inmediata ante la aparición de estos síntomas es crucial.

Recomendaciones para la prevención

A raíz de este caso, la Secretaría de Salud provincial reiteró a la comunidad una serie de medidas de cuidado fundamentales, tanto para residentes como para turistas que visitan la cordillera. La prevención es la principal herramienta para evitar la infección.

En viviendas y galpones: Ventilar por al menos 30 minutos los lugares que permanecieron cerrados. Humedecer el suelo con agua y lavandina antes de barrer para no levantar polvo. Sellar cualquier orificio en paredes, techos o cañerías con materiales resistentes para evitar el ingreso de roedores.

Limpieza y desmalezamiento: Mantener el pasto corto y la maleza despejada en un radio de 30 metros alrededor de la vivienda. Los leñeros y huertas deben ubicarse a distancia del hogar, preferentemente sobre tarimas.

Manejo de residuos y alimentos: Guarde los alimentos en envases herméticos y depositar la basura en recipientes con tapa, lejos del alcance de los animales.

Actividades al aire libre: Al acampar, elija lugares habilitados y libres de maleza. Utilice carpas con piso y cierres. Beber siempre agua segura. No recolectar frutos silvestres ni hongos en zonas donde se observe presencia de roedores.

Contacto con roedores: Si se encuentra un ratón muerto, use guantes, rociarlo con lavandina, espere 30 minutos, colóquelo en doble bolsa y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo. Nunca tocarlo con las manos desnudas.

Consulta médica temprana