Según precisó Carlos Gómez, se debe verificar la correcta liquidación en base al artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo, el concepto de antigüedad, falta de preaviso y vacaciones no gozadas, además del proporcional de aguinaldo y un monto acorde para cancelar la deuda originada por francos compensatorios no tomados.

“Hoy presentaron un proyecto y todavía no lo hemos analizado en detalle, no vamos a firmar ningún acta si no tenemos los números definitivos para informar a cada trabajador, que después debe firmar en forma individual y dejar constancia de que la deuda se ha cancelado en su totalidad”, dijo el secretario adjunto del sindicato, el pasado jueves en diálogo con radio Giros.

“Trataremos de cerrar el expediente en forma prolija y posteriormente, de llevar adelante la búsqueda de un nuevo horizonte laboral para los compañeros de Halliburton y la posibilidad de reubicar en otras empresas de servicios especiales de la ciudad”, añadió.

Conflicto con Halliburton: enojo en Neuquén por el traslado a Vaca Muerta de trabajadores despedidos en Chubut

Gómez también habló sobre la polémica surgida por los dichos del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en oposición a que trabajadores de Comodoro Rivadavia sean trasladados a Neuquén, debido al ofrecimiento que hubo de parte de Halliburton a trabajadores jerárquicos.

“No podemos mandar gente a Vaca Muerta cuando tenemos definido el cierre de un expediente -aclaró-. Después, cada uno es libre de ir a probar suerte en la cuenca Neuquina, pero también sabemos las trabas que está poniendo el gobernador de Neuquén, atento a la desinformación de que todos los despedidos de Halliburton iban a ir a Vaca Muerta”.

“Halliburton debe presentar las indemnizaciones con el 100% de lo que debe pagar”, dijo el delegado de la empresa

Según el secretario adjunto, “está tergiversada la información porque nosotros, en Chubut, nunca pusimos límite al personal que viene de Neuquén o Santa Cruz a prestar servicios en yacimientos locales”, cuestionó.