La Patagonia argentina es reconocida a nivel internacional como una de las regiones más ricas en fósiles del mundo. Desde hace décadas, sus suelos revelaron restos de dinosaurios, reptiles marinos y otras especies que habitaron el hemisferio sur hace millones de años. Cada campaña científica en este territorio tiene el potencial de cambiar lo que se conoce sobre la vida prehistórica.

El clima seco, la escasa vegetación y las características geológicas del terreno convierten a la región en un escenario ideal para la preservación y hallazgo de restos fósiles.

Los descubrimientos realizados en provincias como Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz han sido claves para reconstruir la historia evolutiva de especies ya extintas y entender cómo era el ecosistema en tiempos remotos.

Estos descubrimientos no solo nutren el conocimiento científico, sino que también colocan a la Argentina en un lugar de privilegio dentro del mapa global de la paleontología.

En ese marco, Santa Cruz vuelve a posicionarse como uno de los territorios clave para la paleontología mundial. Esta vez, gracias al hallazgo de un fósil de aproximadamente 70 millones de años de antigüedad, calificado como "único" por sus características y su potencial para aportar nueva información sobre la fauna prehistórica que habitó la región.

Cabe mencionar que el descubrimiento se produjo durante una campaña científica realizada a 30 kilómetros de El Calafate, en el corazón de la estepa patagónica. El anuncio oficial estará a cargo del investigador del CONICET Fernando Novas, una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la paleontología argentina e internacional.

DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ LA PRESENTACIÓN

El fósil será presentado este jueves 28 de agosto a las 18 horas en el Auditorio del Centro Cultural Santa Cruz, ubicado en José Ingenieros 60, Río Gallegos. La actividad estará a cargo de Novas y será de acceso libre para todo público.

Desde la Secretaría de Cultura de la provincia invitaron a la comunidad a participar del evento, subrayando que se trata de una "oportunidad única" para conocer de primera mano el trabajo científico que se realiza en Santa Cruz y su proyección internacional.

DESCUBRIMIENTO EN CHUBUT: HALLARON "UN CRÁNEO CASI INTACTO" DE UNA ESPECIE DE 70 MILLONES DE AÑOS

En marzo de 2025, se conoció el hallazgo en la Formación La Colonia, un yacimiento fósil de Chubut, arrojó luz sobre una época cercana a la extinción de los dinosaurios. Entre los restos descubiertos, se destaca un cráneo casi intacto, junto con una mandíbula y un caparazón, que ofrecen valiosa información sobre la biología de estas criaturas.

Este descubrimiento no solo enriquece nuestro conocimiento sobre la fauna de ese periodo, sino que también abre nuevas líneas de investigación en paleontología. Los fósiles encontrados permitirán a los científicos estudiar características anatómicas y comportamientos de los organismos que habitaron la Tierra antes de su extinción.

En ese marco, Juliana Sterli, integrante del equipo sostuvo que “la conservación de cráneos en tortugas fósiles es muy rara”. Según los expertos, la especie tiene parentesco con quélidos extintos de Patagonia y Australasia, lo que evidencia la conexión entre Sudamérica y Australia cuando ambas formaban parte de Gondwana .

En La Colonia ya se han identificado fósiles de diversas especies, incluyendo ranas, plesiosaurios y dinosaurios como Carnotaurus y Titanomachya. Desde 2011, investigadores realizan excavaciones anuales en la zona.

El equipo que dio a conocer esta nueva especie está conformado por Carolina Oriozabala (tesista doctoral del CONICET-MEF al momento de la investigación), Marcelo de la Fuente (CONICET – IDEVEA – UTN), Alfredo Holley (CONICET – CENPAT, Instituto de Diversidad y Evolución Austral) y Juliana Sterli (CONICET-MEF).

