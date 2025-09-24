El reciente hallazgo de Joaquinraptor casali, un dinosaurio carnívoro que habitó hace unos 70 millones de años en el actual territorio de Chubut, fue noticia en medios de todo el mundo. El descubrimiento, publicado en la revista Nature Communications, se destacó no solo por su valor científico, sino también por la forma en que fue posible localizar los restos.

El investigador del CONICET Lucio Manuel Ibricu, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CEMPAT), explicó en diálogo con la prensa que todo comenzó en 2019, cuando Bruno Álvarez, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, detectó los primeros materiales.

“El lugar no parecía prometedor porque estaba cubierto por vegetación y cantos rodados, pero Bruno se detuvo a observar y eso fue clave. Si no lo hacía, probablemente hoy no estaríamos hablando de este hallazgo. No parecía ser un lugar donde yo, por ejemplo, me hubiera detenido a buscar. Por suerte, Bruno lo hizo”, destacó Ibricu.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Un megaraptórido en Chubut

Tras las primeras excavaciones, el equipo comprobó que se trataba de un dinosaurio terópodo carnívoro, perteneciente a los megaraptóridos, un grupo caracterizado por sus grandes garras en las manos.

El ejemplar, bautizado Joaquinraptor casali, medía unos siete metros de largo, pesaba alrededor de una tonelada y tenía unos 19 años al morir. Era sexualmente maduro, pero aún inmaduro desde lo somático, lo que significa que podría haber crecido un poco más.

Los restos fueron hallados en la formación Lagocolehuapi, en el centro-sur de Chubut, y datan de entre 70 y 67 millones de años, justo en la etapa final previa a la extinción de los dinosaurios no avianos. “Definitivamente es uno de los últimos representantes de este grupo en Sudamérica”, señaló Ibricu.

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

Una escena congelada en el tiempo

Uno de los aspectos más sorprendentes del hallazgo fue lo que encontraron entre las mandíbulas del dinosaurio: un hueso que no pertenecía a él, sino a un animal emparentado con los cocodrilos. “Al principio pensamos que era del mismo ejemplar, pero al analizarlo vimos que no. Estaba literalmente entre los dientes, lo que nos lleva a concluir que formaba parte de su dieta”, explicó el investigador.

Esa evidencia permitió sostener la hipótesis de que los megaraptóridos de la región se alimentaban de estos antiguos cocodrilos terrestres, lo que abre una nueva línea de interpretación sobre su ecología.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

El esqueleto de Joaquinraptor casali está incompleto, pero bien representado: se recuperaron gran parte del cráneo, huesos de los brazos, secciones de las piernas y varias vértebras de la cola. Ese material permitirá avanzar en estudios más detallados.

“Por ahora hicimos un primer trabajo sobre osteología, pero quedan pendientes otros estudios, como la neuroanatomía mediante tomografías para conocer cómo era su cerebro”, adelantó Ibricu. Los restos están resguardados en la colección de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y, por el momento, no están disponibles al público.

Un descubrimiento con proyección internacional

El trabajo del equipo patagónico fue resaltado por Nature Communications, lo que multiplicó el interés internacional. “Un minuto después de levantarse el embargo, ya había repercusión en España, Estados Unidos y muchos otros lugares. Ahora también los medios locales se hacen eco, lo cual es muy importante para nosotros”, señaló el investigador.

Supermercados y comercios cierran por 24 horas: cuánto te deben pagar si trabajás ese día

El hallazgo de Joaquinraptor casali no solo suma una pieza clave al conocimiento de los dinosaurios carnívoros sudamericanos, sino que también subraya la importancia de la perseverancia en la investigación científica: la decisión de detenerse a observar unos fragmentos en un sitio poco prometedor terminó abriendo la puerta a un descubrimiento de alcance mundial.