Hallazgo en Chubut: dos biólogos encontraron a un enigmático roedor que se creía extinto

Dos biólogos pertenecientes a la Fundación Macá Tobiano realizaron un hallazgo sorprendente: encontraron una especie de roedor que se pensaba extinta. Tras 15 años sin avistamientos, los expertos localizaron al animal durante una exhaustiva búsqueda en el valle del Arroyo Perdido, en el corazón de la provincia de Chubut.

Conocida popularmente como "rata vizcacha", los especialistas describieron al hallazgo como “una especie excepcional desde el punto de vista fisiológico”.

En Argentina, esta especie solo se encuentra en tres regiones: desde Catamarca y La Rioja hasta Neuquén, y también en Chubut.

Los científicos señalaron que se trata de “una super rata” capaz de adaptarse a ambientes extremadamente secos y salinos. Sus riñones altamente eficientes eliminan el exceso de sal, y los pelos especiales alrededor de su boca le permiten “cepillar” las hojas antes de consumirlas.

"Es una especie extraordinaria, muy adaptada a ambientes salitrosos y secos", explicó Morgan Pendaries, investigador francés radicado en Argentina. Junto a Maximiliano Minuet, emprendió una expedición al valle del Arroyo Perdido, el único lugar donde había registros previos. Allí, no solo filmaron a la especie, también encontraron varias madrigueras activas.



“Fue como buscar un fantasma”, resumió Pendaries. La especie se descubrió recién en 2014, aunque ya en 2008 se había encontrado una población viva cerca de El Escorial. Desde entonces, no hubo más registros.

La rata vizcacha, del tamaño de una mano, se distingue por su larga cola con forma de pincel y su pelaje gris con vientre blanco. Además, despierta interés entre los genetistas, ya que es el mamífero con mayor cantidad de cromosomas conocido.

Durante esta nueva campaña, también se revisaron sitios arqueológicos sobre el valle del río Chubut, con resultados negativos. En esas zonas, ya se habría extinguido.

El avance de la ganadería y la posibilidad de nuevos proyectos extractivos amenazan su frágil equilibrio. “Si se aprueba la mina de uranio, la perdemos para siempre”, advirtió el investigador.