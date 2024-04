El pasado 20 de enero, la vivienda de Florencia Bahamonde, una vecina de Comodoro, sufrió un incendio, desde ese momento vive junto a sus tres hijos en la casa de su mamá, y este lunes contó a ADNSUR que “las pocas cosas” que le quedan en su casa las están robando y vendiendo por redes sociales.

En ese marco, Florencia relató “en estos días me han robado las cosas nuevas, la casa de material la tenía hace medio mes y nos había ayudado el gobierno anterior".La vivienda está ubicada sobre la zona de “el Cerrito”, entre el barrio San Cayetano y Máximo Abásolo.

"Pudimos hacer ese pedazo de material y también pudimos comprar las aberturas. Eso es lo que nos robaron hace poquito, porque después no pude construir más porque no tengo plata. Estaban vendiendo por el facebook mis cosas robadas”, explicó.

Operación Chocolate: la historia de un ex intendente de Chubut que destapó la venta de donaciones a los soldados en Malvinas

Y agregó angustiada, “en estos días me robaron lo último que tenía que eran las aberturas que me quedaban”. Respecto a dar aviso a la policía sobre la situación, indicó que “iba a hacer la denuncia pero no saben dónde van a estar las cosas. A mí en este momento no me sirve porque no me dan una solución”, justificó.

PROBLEMA HABITACIONAL

Florencia explicó a este medio que el terreno donde tiene la casa que sufrió el incendio es irregular y pide que la ayuden. “Que me den un terreno, yo hace 11 años tengo el expediente. Soy nacida en Comodoro, mis hijos también y quería la reubicación y que me ayuden a construir algo, pero que sea legal”.

Asimismo, mencionó “archivaron mi causa y me dijeron que no le iban a dar curso porque es ilegal en esa zona”. Reclamó Bahamonde y remarcó que en su casa “no tiene gas ni luz”.

En pocos minutos, el fuego consumió por completo una casa de Comodoro

“Ahora estoy viviendo con mi mamá y somos 11, tengo una hermana discapacitada. Dormimos en los colchones En mi casa no tengo luz, no tengo gas, nada y ahora viene el invierno y mis hijos tienen que vivir bien. Tengo tres, tiene seis más chiquito, después el otro tiene ocho y la nena tiene catorce. Yo lo estoy cuidando, si no me dan respuesta qué voy a hacer. Voy a tener que a volver a esas chapas”, concluyó.